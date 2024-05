iPhone s ChatGPT na palubě? Apple je blízko překvapivé dohodě s OpenAI

Apple je blízko oznámení úzké spolupráce s OpenAI

Na iPhonech s iOS 18 by tak mohl běžet jazykový model GPT

Kromě toho Apple zvažuje i Gemini 1.5, navíc chystá vlastní projekt Ajax

Apple nechce v závodě o nejlepší umělou inteligenci ponechat nic náhodě. Vyplývá to z toho, že se blíží navázání úzké spolupráce s americkou firmou OpenAI, která stojí za globálně velice úspěšným jazykovým modelem GPT. V pátek o tom informoval portál The Information.

Apple umělá inteligence od OpenAI?

Spolupráce obou velikánů by měla být tak přímočará, jak to jen jde. To znamená, že společnost Apple chce zabudovat jazykový model GPT z dílny OpenAI přímo do iOS 18, které plánuje představit na červnové konferenci WWDC 24.

Dle předchozích úniků by umělá inteligence v novém iOS 18 měla být napojena na většinu nativních aplikací, ať už jde o kalendář, zprávy, e-mailový klient, poznámky nebo nativní prohlížeč Safari. Spekuluje se o tom, že hlavní podíl bude mít generativní zpracování textu, které bude prováděno přímo na zařízení. Další sada funkcí bude probíhat po připojení ke cloudovým službám.

Nadcházející spolupráce s OpenAI je překvapivá i z hlediska toho, jak rád si Apple podobné věci jistí vlastním řešením. OpenAI již v minulosti stihla nepříjemná kauza, protože nebylo jasné, jak vlastně nakládá s uživatelskými údaji. Něco takového je pro Apple obvykle nepřijatelné. Přesto to vypadá, že se s OpenAI na partnerství domluví.

Kromě toho ale už několik týdnů prosakuje informace o tom, že Apple kutí také vlastní velký jazykový model jménem Ajax, který by měl do budoucna sloužit jako základ on-device umělé inteligence jeho produktů. Díky tomu většinu práce odvede výkon samotného zařízení, zatímco o zbytek se postarají datová centra společnosti Apple. Tím získá Apple náskok před konkurencí, pokud jde o rychlost a zabezpečení.

Vývoj AI nástrojů, včetně vlastního jazykového modelu Ajax, má ve firmě na starosti tým Johna Giannandrey. Zatím však není jasné, jak daleko s vývojem jsou. Možná se o tomto projektu dozvíme už v červnu na WWDC. V opačném případě může Apple osadit iOS 18 právě modely GPT 4 od OpenAI, popřípadě Gemini 1.5 od Googlu.