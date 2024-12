iPhone 18 Pro přijde s razantním vylepšením, které najdeme u digitálních zrcadlovek

Vybavené modely iPhonu 18 Pro mají za dva roky přijít se zajímavou změnou v oblasti fotoaparátů

S tou už někteří výrobci smartphonů s Androidem přišli, avšak s diskutabilním úspěchem

Odhadnout, jestli je tato spekulace pravděpodobná, je prozatím příliš brzy

Ať už se zeptáte kohokoli, jaké jsou jeho preference při výběru nového smartphonu, takřka bez výjimky se na jejich seznamu bude pokaždé nacházet fotoaparát. Chytré telefony svým příchodem prakticky vymazali segment kompaktních fotoaparátů, jejichž kvalita nebyla příliš valná a na rozdíl od telefonů nebyly po ruce ve chvíli, kdy je člověk potřeboval nejvíce. Ostatně právě v oblasti fotoaparátů v chytrých telefonech se v současné době odehrávají ty největší změny.

Dostane iPhone 18 Pro variabilní clonu?

Ačkoli je představení řady iPhone 18 vzdáleno takřka dva roky, není to překážkou pro to, aby se už pomalu začalo spekulovat o tom, s jakými novinkami tyto telefony přijdou. Se svou trochou do mlýna přišel známý analytik Ming-Chi Kuo, který tvrdí, že vybavenější modely iPhone 18 Pro a 18 Pro Max přijdou s vychytávkou, která je o trochu více přiblíží kvalitě zrcadlovek. Konkrétně mají nabídnout variabilní clonu, kterou sice už některé modely s Androidem v sobě ukrývají, nicméně pro smartphony z Cupertina by se jednalo o premiéru. Variabilní clonu má obsahovat hlavní 48Mpx Fusion kamera.

K čemu slouží variabilní clona? Variabilní clona u fotoaparátu mobilního telefonu slouží k lepší kontrole množství světla, které dopadá na snímač, a tím ke zlepšení kvality fotografií v různých světelných podmínkách. Při nízké úrovni světla umožňuje široká clona (f/1.4) zachytit více světla, což vede k jasnějším snímkům s nižším množstvím šumu. Naopak při dostatečném nebo silném osvětlení, například venku za slunečného dne, se užší clona (f/2.0) používá k omezení množství světla, čímž se zabrání přeexponování snímků a zlepší se hloubka ostrosti. Variabilní clona zvyšuje univerzálnost fotoaparátu, umožňuje zachycení detailnějších scén a zároveň vytváří přirozenější hloubku ostrosti nejen u portrétových snímků.

Zatímco iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro a iPhone 16 Pro mají fixní clonu f/1.78, která je při fotografování pokaždé naplno otevřená, s příchodem iPhonu 18 Pro by měli uživatelé mít možnost otevření clony kontrolovat manuálně, alespoň podle této spekulace. O nové tvrzení se nicméně nejedná – Kuo s ním poprvé přišel už minulý měsíc. Dnes ovšem dodal, že nizozemský výrobce BE Semiconductor dodá montážní zařízení pro clonové lamely, což je mechanická část, která řídí množství světla procházejícího objektivem.

Variabilní clona u modelů iPhone 18 Pro by měla uživatelům umožnit lepší kontrolu nad hloubkou ostrosti, která udává, jak ostrý je objekt v popředí ve srovnání s pozadím. Vzhledem k tomu, že chytré telefony mají kvůli omezeným rozměrům menší snímače není příliš jasné, jak velký dopad bude tato změna mít.

Nutno ovšem podotknout, že Apple byl mezi prvními, kdo dovedl softwarovou emulaci bokeh efektu takřka k dokonalosti, tudíž s nasazením variabilní clony (která je drahá na výrobu a náchylná k poškození) musí mít ještě další plány, jenž se nejspíše objeví později. Je ovšem také možné, že nakonec k variabilní cloně nesáhne a spíše se zaměří na post-processing fotografie s využitím umělé inteligence.

