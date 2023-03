iPhone 15 znovu uniká. Nejdražší model potěší příznivce bezrámečkových displejů

Apple možná jako první přišel v roce 2017 s kompletně bezrámečkovým displejem a výřezem, nicméně pak polevil a byl dohnán konkurencí. Aktuálně platí iPhony za smartphony s nejtlustšími rámečky kolem displeje. Změnit to má letošní generace iPhone 15.

Ta podle dostupných informací nabídne extrémně tenké rámečky, zejména u modelů Pro a Pro Max. A potvrzuje to i nový únik pocházející od uživatele ShrimpApplePro. Ten na čínskou sociální síť Douyin (TikTok) sdílel video, kde drží tři ochranná skla na displej nových iPhonů. Má jít o krycí skla pro iPhone 15, 15 Pro a 15 Pro Max.

Právě u modelů Pro je patrné, že černý rámeček po obvodu skla je extrémně tenký, rozhodně tenčí než u současné generace iPhone 14. Kromě toho to vypadá, že specifický výřez dynamický ostrov (Dynamic Island) bude k dispozici i na levnějších modelech iPhone 15 a 15 Plus. Apple tak alespoň částečně stáhne rozdíly mezi Pro a ne-Pro modely.

Goôd morning! Here’s is the real life video of the front glass panel of the iPhone 15 series, i was able to confirm its authenticity with my source. It’s real! pic.twitter.com/5BkI0OFgz9

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 5, 2023