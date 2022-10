iPhone 15 Pro a Max se budou lišit o dost více, míní známý analytik

Posledních několik generací iPhonu platilo, že varianty Pro a Pro Max se liší především velikostí displeje a baterie. To by nicméně podle známého analytika Ming-Chi Kua mohlo v případě následující generace skončit. Dle jeho vyjádření Apple vnímá vysokou poptávku po 6,7“ iPhonu 14 Pro Max, což by mohl být základ pro větší rozlišení varianty Pro a Pro Max, aby zájemci o nejvybavenější (a také nejdražší) jablečný telefon měli více důvodů k jeho koupi.

I think this result will encourage Apple to create more differentiation between iPhone 15 Pro Max & 15 Pro to raise 15 Pro Max shipments and enhance the iPhone product mix.

