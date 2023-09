iPhone 15 přináší jen velmi málo inovací, zpražil novinky šéf Honoru

George Zhao, generální ředitel společnosti Honor, sdělil svůj upřímný názor na iPhone 15

Podle něj Apple ztrácí pozici inovátora, iPhone 15 prý nedokázal naplnit jeho očekávání

Generální ředitel společnosti Honor George Zhao je známý tím, že rád komentuje inovace a produktové novinky svých konkurentů, ať už jde o Samsung, Apple, nebo trochu kontroverzně i Huawei. V jednom z posledních rozhovorů se rozmluvil o sérii iPhone 15 a poukázal na nedostatky, které u nových smartphonů od Applu vnímá.

Zhao si nebral servítky

Server Mydrivers ocitoval George Zhaa s jeho názorem před nedávnou tiskovou konferencí v Číně. Řekl doslova, že je to „velmi politováníhodné“ a že „měl pravdu, když řekl, že od řady iPhone 15 nemá žádná očekávání“.

Ředitel Honoru vysvětluje, že u žádného z modelů iPhone 15 nespatřuje inovace vhodné pro moderní trh se smartphony. Zdůraznil, že dnešní trh touží po skutečných inovacích, nejen po vylepšení výkonu či fotoaparátu. Největším zklamáním u nové generace iPhonů je pro něj předvídatelnost při oznamování nových produktů. Zkrátka absence vyloženého překvapení.

I když podle něj Apple přešlapuje na místě a pověst inovátora v oboru nenávratně ztrácí, má iPhone 15 a celá generace těchto produktů šanci na úspěch. Poptávka po nových iPhonech je vždy enormní a není vždy závislá na množství inovací, které americký gigant představí.

Apple inovoval, Honor také

Letošní generace iPhone 15 přinesla zejména Dynamic Island, nový čipset nebo 48Mpx hlavní fotoaparát. Dosahuje tedy kvalit loňského iPhonu 14 Pro. Letošní modely 15 Pro a Pro Max pak nabízejí například titanové tělo, nový teleobjektiv s funkcí až 5× optického přiblížení a samozřejmě také USB-C.

Honor se ale v poslední době zaměřuje na zcela jiné inovace. Na proběhlém veletrhu IFA 2023 představil novou skládačku Magic V2 a pak také módní ohebný telefon Magic V Purse, který svým tvarem i způsobem nošení připomíná kabelku, lépe řečeno malé „psaníčko“. Apple zatím trhu se skládacími smartphony nekonkuruje, i to se ale může do budoucna změnit. A některé úniky patentů podaných právě Applem na to poukazují.