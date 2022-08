iPhone 14 nic nezastaví! Apple vyřešil problémy s dodavateli, hlásí známý analytik

Napětí mezi pevninskou Čínou a ostrovem Tchaj-wan není jen politickým, ale také obchodním problémem. V souvislosti se současnou situací se na veřejnosti objevily také nepříznivé informace ohledně dodávek očekávaných novinek Applu. Podle nich bude mít firma z Cupertina potíže s uvedením chystaných iPhonů 14 na trh, což pochopitelně ovlivní prodeje. Známý analytik ovšem tvrdí něco jiného.

Although some investors have recently worried that the mass production and shipment schedule of the iPhone 14 models may be affected by geopolitics, my latest survey indicates that there are currently no impacts on the supply chain of the iPhone 14 models.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 9, 2022