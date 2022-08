AirPods Pro 2 mají stále mít Lightning konektor. Kdy se dočkáme USB-C?

Konektor Lightning patří mezi relikty minulosti, kterých se Apple stále nechce vzdát. Ačkoli se ve své době jednalo o pokročilý a uživatelsky přívětivý způsob, jak nabíjet a synchronizovat zařízení, nyní výrazně zaostává za standardem USB-C. Apple sice postupně omezuje počet zařízení, která Lightning využívají, avšak někde se ho stále drží zuby nehty.

I predict Apple will launch USB-C-capable charging cases for all AirPods models in 2023. However, the charging case of the new AirPods Pro 2 launched in 2H22 may still support Lightning.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 9, 2022