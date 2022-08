Dorazí iPhone 14 už v tento termín? Do prodeje má vstoupit dříve, než se očekávalo

Tradiční podzimní keynote, na které se mají odhalit nejen nové iPhony 14, ale také hodinky Apple Watch, se nezadržitelně blíží. O datu odhalení nejprve spekuloval Mark Gurman, který předpověděl, že jedna keynote zaměřená na telefony a hodinky se odehraje v září, zatímco v říjnu se veřejnosti představí nové Macy a iPady. Známý novinář a leaker Max Weinbach nicméně na svém twitterovém účtu odhalil pravděpodobné konkrétní datum.

fwiw I heard September 6th event and iPhone's on sale on the 16th

not 100% sure, but around there seems right. https://t.co/X2vbu2XyiC

— Max Weinbach (@MaxWinebach) August 7, 2022