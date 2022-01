iPhone 14 nabídne miniaturní výřez v displeji, o Face ID ale nepřijde

Od dob iPhonu X vídáme v chytrých telefonech Applu výřez v displeji, ve kterém jsou umístěny nezbytné senzory, přední selfie fotoaparát a také technologie Face ID. Ať už se řadíte mezi kritiky či příznivce tohoto designového řešení, Apple je nakonec dokázal prosadit napříč celým odvětvím. O to větším překvapením bylo, když gigant z Cupertina u aktuálních modelů iPhone 13 (mini) a iPhone 13 Pro (Max) ikonický výřez zmenšil.

A v tomto trendu bude pokračovat, alespoň to tvrdí známý leaker Dylandkt. Podle něj chystá Apple u iPhonu 14 miniaturní pilulkový výřez, ve kterém se bude ukrývat selfie kamera a nezbytné senzory. O bezpečné odemykání skrze Face ID nicméně iPhone 14 nepřijde, neboť se celá technologie přesune pod displej. Dylandkt tvrdí, že Apple údajně všechny případné překážky překonal a spolehlivost technologie nebude přesunutím pod displej negativně ovlivněna.

I am able to corroborate information regarding a hole punch camera for the pro models of the iPhone 14. Face ID hardware will be placed under the display. As a reassurance to any concerns, the functionality of these sensors have not been negatively affected by this change.

— Dylan (@dylandkt) January 6, 2022