iPhone 14 Max? Velký základní iPhone by se nakonec mohl jmenovat jinak

Už příští středu Apple představí novou řadu iPhonů, která se podle dostupných informací bude od těch minulých poměrně výrazně lišit. Z nabídky má vypadnout hůře prodávaná varianta Mini, kterou nahradí větší model. Dosud se spekulovalo, že se bude poměrně logicky jmenovat iPhone 14 Max, ovšem v posledních dnech se častěji skloňuje jiné jméno.

Na internetu se objevily první fotografie ochranných krytů, na jejichž balení je nápis iPhone 14 Plus. Nové kryty takto označují výrobci ESR a CASETiFY, první jmenovaný má například na svých stránkách pro iPhone 14 Plus vystavenou celou řadu krytů. Pokud by se toto označení skutečně potvrdilo, mělo by letošní portfolio jablečných telefonů vypadat následovně:

iPhone 14 a 14 Plus

iPhone 14 Pro a 14 Pro Max

Přídomek Plus není ve světě iPhonů ničím novým, Apple takto označoval své telefony s větším displejem před tím, než přišel s řadou Pro. Posledním takto označeným modelem byl iPhone 8 Plus z roku 2017. Znovupoužitím přídomku Plus by Apple navázal na historii a možná by i zamezil zmatkům, které by způsobila podobnost názvů iPhone 14 Max a 14 Pro Max. I přesto si ale myslíme, že označení Max by bylo konzistentnější.