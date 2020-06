iPhone 12 Pro nakonec vyšší obnovovací frekvenci displeje nabídne

Před nedávnem se do éteru dostaly spekulace, že řada iPhone 12, lépe řečeno její nejvyšší modely, nebudou disponovat displejem se 120Hz obnovovací frekvencí, jak se původně předpokládalo. Nyní však zakladatel společnosti DSCC (Display Supply Chain Consultants) Ross Young na sociální síti uvedl, že dva modely řady – iPhone 12 Pro a Pro Max – 120Hz displeje přece jen mít budou.

Young také již dříve uvedl, že iPhony nové generace dostanou do vínku tenčí a lehčí tvary. To by měla potvrzovat nejnovější zpráva z prostředí dodavatelských řetězců, podle níž bude iPhone 12 Pro Max tenký jen 7,4 mm (měl by tak být o 0,7 mm štíhlejší než iPhone 11 Pro Max). Kvůli tomuto designu však řada údajně nebude mít ideálně velkou baterii – její kapacita prý ani u zmíněných dvou modelů nepřekročí 4400 mAh.

Další nová zpráva týkající se iPhone 12 potvrzuje nedávné informace, podle nichž Apple k letošním telefonům nebude přibalovat kabelová sluchátka EarPods, jak činil v minulých letech. Tento krok by měl podle analytika společnosti Wedbush Securities Dana Ivese Applu pomoci zvýšit letošní prodeje sluchátek AirPods, a to konkrétně na 85 milionů kusů z loňských 65 milionů.

Ives se také domnívá, že problém, který měl cupertinský technologický obr se svými dodavatelskými řetězci v důsledku epidemie koronaviru, byl již vyřešen a že nové iPhony budou na trh uvedeny na začátku října, tedy jen s malým zpožděním.