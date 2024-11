Ideální sestava pro domácí kino? Z těchto kombinací od Sonosu si vybere úplně každý

Sonos aktuálně nabízí celou řadu reproduktorů, nedávno přibyly také nové modely Arc Ultra a Sub 4

Pokud se ve výběru špatně orientujete, máme pro vás tipy na vhodné sestavy k domácímu kinu

Do pondělí 2. prosince zároveň trvá cenové zvýhodnění velké části nabídky v rámci Black Friday

Pokud si plánujete zařídit domácí kino nebo jen doplnit svou stávající televizi o kvalitní zvuk, možná při letmém pohledu do nabídky mnoha výrobců opět od nápadu upouštíte. V tomto segmentu je produktů opravdu mnoho, ať už se bavíme o soundbarech, subwooferech nebo jednotlivých reproduktorech.

I proto jsme pro vás připravili malý přehled několika možných variací pro domácí kina od společnosti Sonos. Reproduktory tohoto výrobce spolu velice dobře spolupracují a nabízí poměrně široké možnosti jejich kombinací. Jde tedy vždy o to, najít ideální produkty pro dané prostory a požadavky uživatele.

Vstupní sestava za rozumné peníze: Beam + 2× Era 100

I za relativně příznivou cenu je možné získat řešení, které se skládá z vícero kvalitních produktů. Kombinace soundbaru Beam (2. generace) s dvěma reproduktory Era 100 vypadá jako ideální vstupní řešení. Beam je v nabídce Sonosu jakousi střední třídou, nabízí tedy výkon odpovídající spíše středně velkým pokojům, umí ale různé moderní fígle. Má certifikaci Dolby Atmos, připojení přes HDMI eARC i hlasové ovládání a tím pádem spolupracuje s asistenty Alexa nebo Google Assistant. Ovládání probíhá pomocí dotykových tlačítek nebo pomocí smartphonů s se systémem iOS či Androidem.

Z hlediska zvukového projevu se bavíme o jednom tweeteru, čtveřici wooferů a třech pasivních zářičích. S akční cenou 9 490 korun (standardní cena je 12 490 Kč) se jedná o velmi zajímavý produkt. Vyjde zhruba na polovinu ceny modelu Arc a přitom toho zvládne dost. Dále se nabízí tento soundbar doplnit dvojicí reproduktorů Sonos Era 100. Ty, stejně jako Beam, disponují například laděním dle okolního prostoru Trueplay.

Opět je zde možnost hlasového ovládání nebo dotykové ovládání. Co se týče konstrukce, jde o jeden středový woofer a dvojici oproti sobě otočených tweeterů. Taktéž tento reproduktor není pořídíte za zvýhodněnou cenu 5 490 korun (standardní cena je 6 990 Kč) , celkem se tedy bavíme o částce 20 470 korun za sestavu slušného soundbaru a dvou satelitů pro prostorový zvuk.

Pokud by bylo potřeba rozpočet ještě snížit, podíval bych se na výměnu soundbaru Beam za základní model Ray, který se v akci prodává za příjemných 4 790 korun (standardní cena je 6 840 Kč) . Při použití v menších místnostech a s menšími televizemi bych se tohoto řešení nebál. Beam ale rozhodně nabídne lepší výkon a praktické funkce navíc.

Bez soundbaru, ale s pořádnými basy: Sub 4 + 2× Era 300

Ne každý prostor a ne každé umístění televize umožňuje použití soundbaru. Zároveň mnoho lidí upřednostní silné basy, které mohou především u filmových blockbusterů prohloubit celkový zážitek. Pokud je toto váš případ, možná vyberete kombinaci dvou výkonných reproduktorů pro ideální stereo a i k nim nejnovější subwoofer.

Era 300 je oproti modelu Era 100 o kus větší, nabídne však dva woofery pro silnější středy a spodní frekvence, které jsou doplněny vždy čtyřmi tweetery: jeden je centrální, dva míří do stran a jeden nahoru. Prostorový zážitek je zde tedy ještě o kus silnější a nechybí certifikace Dolby Atmos.

Spolu s novým soundbarem Arc Ultra nedávno Sonos odhalil také nový subwoofer Sub 4, který by se k dvojici Era 300 výborně hodil. V tomto designovém kousku najdeme dva basové měniče orientované proti sobě a mě osobně hodně baví jeho tvar. V prostoru působí velmi zajímavě a výhodou je také variabilita jeho umístění. Můžete ho natočit jakým směrem chcete nebo ho položit na plocho na zem, či zasunout pod nějakou skříňku, aby příliš nevyčníval.

Tohle je kombinace, která už poskytne poměrně dostatek výkonu a zároveň vysokou kvalitu i prostorový dojem. Při současných akčních cenách se dostáváme na 2× 9 990 korun (standardní cena je 12 490 Kč) za Era 300 a 22 900 Kč za Sub 4 (na tento nový model se aktuálně žádná sleva nevztahuje). Celkem tedy 42 880 korun. Pokud byste chtěli příjemně ušetřit, nový Sub 4 se dá nahradit starším modelem Sub 3, který se v mnoha ohledech tolik neliší a v rámci akční nabídky jej pořídíte za 17 490 Kč (standardní cena je 21 860 Kč).

Jen to nejlepší: Arc Ultra + Sub 4 + 2× Era 300

Pokud byste rádi opravdu silný prostorový zážitek, nabízí se předchozí sestavu ještě doplnit o nejnovější soundbar Sonos Arc Ultra a dva satelity Era 300 použít jako zadní reproduktory. Soundbar Arc Ultra byl představen zhruba před měsícem a jedná se o vylepšenou verzi modelu Arc, který už dobře známe. Novinka má v sobě ale celkem 14 reproduktorů v prostorové kombinaci 9.1.4. a nově také Bluetooth. Díky technologii Sound Motion je zvuk celkově čistší a basy jsou opravdu intenzivní.

V kombinaci se subwooferem Sub 4 půjde o sestavu, která nabídne aktuálně to nejlepší od Sonosu. Zároveň je ale nutno zmínit, že se hodí spíše do větších obýváků a k větším televizím. Na tohle je už nějaký prostor potřeba.

Soundbar Sonos Arc Ultra pořídíte za 24 999 korun a při kombinaci se subwooferem Sub 4 a dvěma modely Era 300 se dostanete na 67 870 korun. Musím ještě dodat, že kromě nových modelů Sub 4 a Arc Ultra, jsou všechny zmíněné produkty v akční slevě, která bude platit jen do pondělí 2. prosince. Pokud byste tedy o nějaký produkt měli zájem, je tady možnost část ceny ušetřit. I v rámci výše zmíněné sestavy je možné nejnovější Arc Ultra a Sub 4 vyměnit za starší ale taktéž povedené modely Arc a Sub 3, které nyní koupíte mnohem výhodněji. Sonos Arc pořídíte za 19 999 korun (standardní cena je 24 990 Kč) a můžete si přečíst i jeho obsáhlou recenzi. Sub 3 pak vyjde na 17 490 korun (namísto 21 860 Kč). V současné době v redakci dokončujeme recenzi nového soundbaru Sonos Arc Ultra i basového reproduktoru Sub 4.