I Motorola umí nabíjet smartphony na dálku. Používá k tomu upravenou technologii Qi

Společnost Xiaomi na konci týdne překvapila novou technologií, která umí dobíjet smartphony a drobná zařízení na delší vzdálenost. Využívá k tomu speciální nabíjecí stanici o velikosti konferenčního stolku, která je schopná nabíjet přístroje vybavené speciálními anténami. S nabíjením na dálku koketuje i značka Motorola (patřící čínskému Lenovu), ta však u svého prototypu využívá konvenčnější technologie.

Motorola je schopná nabíjet bezdrátově na dálku současné telefony

Nabíječka od Motoroly nazvaná Hyper One je výrazně drobnější než „konkurence“ od Xiaomi, její schopnosti jsou však omezenější. Umí nabíjet více zařízení, avšak pouze v úzkém pruhu do vzdálenosti až 1 metru. Je nutný přímý dohled na záda zařízení; z tohoto důvodu výrobce demonstruje tuto technologii na telefonech Motorola Edge umístěných ve stojánku. Jakákoliv překážka v cestě nabíjení přeruší, stejně tak není možné telefon nabíjet a zároveň s ním manipulovat. To ovšem značně snižuje možnosti použití, které se příliš neliší od ukládání telefonu na podložku.

Motorola has also joined the true wireless charging race. 😍#motorola pic.twitter.com/9lsjle7kjs — Mukul Sharma (@stufflistings) January 29, 2021

Stejně jako u Xiaomi, i v případě Motoroly se jedná pouze o technologické demo, které zatím není připravené do běžného prodeje.