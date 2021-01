Xiaomi odhalilo bezdrátové nabíjení na dálku. Telefon dobije po celé místnosti

Bezdrátové nabíjení je tu s námi již mnoho let, ovšem samotná technologie se od počátku příliš nezměnila; stále je nutné přesně centrovat zařízení na speciální podložce připojené k elektrické síti. V posledních letech se spekulovalo o revoluční technologii bezdrátového nabíjení na dálku, ovšem zatím s ní nikdo nepřišel, ba dokonce se objevovaly hlasy, že je to fyzikálně nemožné. A pak přišli inženýři od Xiaomi a udělali to.

Bezdrátová nabíječka Xiaomi Mi Air Charge není rozhodně žádný drobeček, má velikost vyššího konferenčního stolku. Podle Xiaomi dokáže nabíjet několik zařízení najednou, a to výkonem až 5 Wattů. Zařízení se může volně pohybovat po místnosti do vzdálenosti několika metrů od nabíječky, a dokonce mu nevadí ani drobné překážky.

A jak to celé funguje? Xiaomi tvrdí, že uvnitř nabíječky je integrováno pět interferenčních antén, které mohou přesně lokalizovat nabíjené zařízení. O přenos signálu se stará 144 antén pracujících v milimetrových vlnách, a paprskem zacíleným přímo do zařízení. Na příjem signálu musí být připravena i druhá strana; referenční smartphone od Xiaomi je vybaven specializovanými 14 anténami, které dokáží bezdrátový signál přijmout a následně jej usměrňovačem přeměnit na elektrickou energii.

We're excited to bring you the remote charging technology – Mi Air Charge Technology! Charge multiple devices simultaneously while you're gaming, walking around or even when something's in the way, no strings attached. Another giant leap forward in wireless charging technology! pic.twitter.com/wEoB10wOQ2

