HyperOS 4 míří na desítky zařízení značek Xiaomi, Redmi a Poco. Máme kompletní seznam

- Společnost Xiaomi zveřejnila harmonogram vypouštění aktualizací prostředí HyperOS 4
- Dočkají se jej desítky smartphonů a tabletů značek Xiaomi, Poco a Redmi
- První vlna aktualizací začne už v polovině tohoto měsíce
Značka Xiaomi představila letos v srpnu již čtvrtou verzi prostředí HyperOS, které je postavené na nejnovějším Androidu 17. Nová verze přináší jak vizuální změny, tak lepší optimalizaci, která by měla vést k delší výdrži telefonů na jedno nabití.
Nový systém debutoval ve smartphonech řady Xiaomi 18, avšak již brzy se dostane i na starší zařízení značek Xiaomi, Poco a Redmi. Čínský gigant zveřejnil oficiální harmonogram, podle kterého bude své telefony a tablety aktualizovat na globálním trhu.
Přednost tradičně dostanou dražší a novější zařízení, nicméně ani majitelé starších telefonů a tabletů nemusí zoufat – v Xiaomi si stanovili ambiciózní cíl aktualizovat většinu zařízení do konce letošního roku. První vlna aktualizací dorazí co nevidět.
První polovina listopadu 2026:
- Xiaomi 17 a 17 Ultra + Leica Leitzphone edice
- Xiaomi 17T a 17T Pro
- Xiaomi 15 a 15 Ultra
- Poco F8 Pro a F8 Ultra
- Poco X8, F8 Pro (včetně Iron Man Edition) a F8 Pro Max
- Poco M8 a M8 Pro
- Poco C95 Pro
- Poco C85
- Redmi Note 17, Note 17 5G, Note 17 Pro 5G a Note 17 Pro Max 5G
- Redmi Note 15, Note 15 5G, Note 15 Pro, Note 15 Pro 5G a Note 15 Pro+ 5G
- Redmi 17 a 17 5G
- Redmi 17C 5G
- Redmi 15C a 15C 5G
- Xiaomi Pad 8 a 8 Pro
Druhá polovina listopadu 2026:
- Xiaomi 15T a 15T Pro
- Poco F9 Pro a Ultra
- Poco F7, F7 Pro a F7 Ultra
- Poco X7 Pro (včetně verze Iron Man Edition)
- Xiaomi Pad 7 a 7 Pro
- Xiaomi Pad Mini
- Poco Pad M1 a X1
- Redmi Pad 2 Pro a 2 Pro 5G
Prosinec 2026:
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi 14 a 14 Ultra
- Xiaomi 13, 13 Pro a 13 Ultra
- Xiaomi 14T a 14T Pro
- Xiaomi 13T a 13T Pro
- Redmi Note 14, Note 14 5G, Note 14 Pro, Note 14 Pro 5G a Note 14 Pro+ 5G
- Redmi 15 a 15 5G
- Redmi Note 14S
- Redmi A7 Pro
- Poco F6 a F6 Pro
- Poco X8s
- Poco X7
- Poco X6 Pro
- Poco M8s 5G
- Poco M7
- Poco C81 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Poco Pad C1
- Redmi Pad 2, Redmi Pad 2 4G, Redmi Pad 9.7 a Redmi Pad 9.7 4G
Termíny vypouštění aktualizací se mohou podle Xiaomi lišit podle regionů.