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HyperOS 4 míří na desítky zařízení značek Xiaomi, Redmi a Poco. Máme kompletní seznam

Jakub Karásek
Jakub Karásek 6. 11. 16:30
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Xiaomi HyperOS 4
  • Společnost Xiaomi zveřejnila harmonogram vypouštění aktualizací prostředí HyperOS 4
  • Dočkají se jej desítky smartphonů a tabletů značek Xiaomi, Poco a Redmi
  • První vlna aktualizací začne už v polovině tohoto měsíce

Značka Xiaomi představila letos v srpnu již čtvrtou verzi prostředí HyperOS, které je postavené na nejnovějším Androidu 17. Nová verze přináší jak vizuální změny, tak lepší optimalizaci, která by měla vést k delší výdrži telefonů na jedno nabití.

Xiaomi HyperOS 4

Nový systém debutoval ve smartphonech řady Xiaomi 18, avšak již brzy se dostane i na starší zařízení značek Xiaomi, Poco a Redmi. Čínský gigant zveřejnil oficiální harmonogram, podle kterého bude své telefony a tablety aktualizovat na globálním trhu.

Přehled zařízení, která se dočkají aktualizace na HyperOS 4
Přehled zařízení, která se dočkají aktualizace na HyperOS 4

Přednost tradičně dostanou dražší a novější zařízení, nicméně ani majitelé starších telefonů a tabletů nemusí zoufat – v Xiaomi si stanovili ambiciózní cíl aktualizovat většinu zařízení do konce letošního roku. První vlna aktualizací dorazí co nevidět.

První polovina listopadu 2026:

  • Xiaomi 17 a 17 Ultra + Leica Leitzphone edice
  • Xiaomi 17T a 17T Pro
  • Xiaomi 15 a 15 Ultra
  • Poco F8 Pro a F8 Ultra
  • Poco X8, F8 Pro (včetně Iron Man Edition) a F8 Pro Max
  • Poco M8 a M8 Pro
  • Poco C95 Pro
  • Poco C85
  • Redmi Note 17, Note 17 5G, Note 17 Pro 5G a Note 17 Pro Max 5G
  • Redmi Note 15, Note 15 5G, Note 15 Pro, Note 15 Pro 5G a Note 15 Pro+ 5G
  • Redmi 17 a 17 5G
  • Redmi 17C 5G
  • Redmi 15C a 15C 5G
  • Xiaomi Pad 8 a 8 Pro

Druhá polovina listopadu 2026:

  • Xiaomi 15T a 15T Pro
  • Poco F9 Pro a Ultra
  • Poco F7, F7 Pro a F7 Ultra
  • Poco X7 Pro (včetně verze Iron Man Edition)
  • Xiaomi Pad 7 a 7 Pro
  • Xiaomi Pad Mini
  • Poco Pad M1 a X1
  • Redmi Pad 2 Pro a 2 Pro 5G

Prosinec 2026:

  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi 14 a 14 Ultra
  • Xiaomi 13, 13 Pro a 13 Ultra
  • Xiaomi 14T a 14T Pro
  • Xiaomi 13T a 13T Pro
  • Redmi Note 14, Note 14 5G, Note 14 Pro, Note 14 Pro 5G a Note 14 Pro+ 5G
  • Redmi 15 a 15 5G
  • Redmi Note 14S
  • Redmi A7 Pro
  • Poco F6 a F6 Pro
  • Poco X8s
  • Poco X7
  • Poco X6 Pro
  • Poco M8s 5G
  • Poco M7
  • Poco C81 Pro
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • Poco Pad C1
  • Redmi Pad 2, Redmi Pad 2 4G, Redmi Pad 9.7 a Redmi Pad 9.7 4G

Termíny vypouštění aktualizací se mohou podle Xiaomi lišit podle regionů.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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