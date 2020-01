Huawei se pochlubilo prodejními čísly ohebného Mate X. Překoná Samsung?

Doba ohebná je pomalu tady a my můžeme postupně sledovat první statistiky prodejů telefonů s ohebnými displeji. Šéf Samsungu tento týden na veletrhu CES potvrdil, že společnost celosvětově prodala mezi 400 až 500 tisíci kusy modelu Samsung Galaxy Fold. To není vůbec špatný výsledek.

Zástupce společnosti Huawei nyní přišel s informací, že každý měsíc prodají zhruba 100 tisíc kusů ohebného Mate X. Tím, že se tento model prodává pouze dva měsíce, se lehkými počty dostáváme k číslu 200 tisíc prodaných kusů. Většímu rozmachu brání vícero překážek.

Hlavní z nich je absence Google služeb, takže se tento designově atraktivní model prodává pouze v domovské Číně. Na čínské poměry je vysoká i jeho cena, v přepočtu vychází na přibližně 55 tisíc Kč. Kdyby Huawei telefon mohlo prodávat celosvětově, rozhodně by čísla byla o poznání vyšší. Slova Huawei ohledně prodejů však vyvrací uznávaný leaker Ice Universe. Podle něj jsou počty prodaných kusů modelu Mate X výrazně nižší.

This is a joke, and according to my estimation, its true sales number will not exceed 5000

Leaker na Twitteru informoval, že počty prodaných kusů Mate X nepřesáhly hranici 5 tisíc kusů. Dalším pomyslným ukazatelem, že Huawei neprodal tolik kusů Mate X, kolik se nám snaží říct, je screenshot z komunikačního kanálu Huawei Mall v Číně. Je zde pouze zhruba tisíc příspěvků, které se týkají tohoto ohebného modelu. To se sice nemusí rovnat prodejním číslům, ale ukazuje to, že celkový zájem o tento telefon není zrovna velký.

This is the most ridiculous joke of 2020. So far, Mate X has less than 1,000 comments on Huawei Mall. I have hardly seen any media and consumers use it. And this number is not Huawei's data. https://t.co/3ZXcZH5ZHT pic.twitter.com/UXzDvInLm5

