Huawei P40 Lite v podrobném testu fotoaparátu

Huawei se i přes sankce ze strany Spojených států amerických podařilo pro letošní rok vydat spoustu smartphonů. I letos jsou pro Huawei velmi zásadní vlajkové modely. Řada P40 udělala po hardwarové stránce velmi dobrý dojem, ale jak jistě všichni víte, bez Googlu toho velká část uživatelů nezmůže. Odlehčená verze Huawei P40 Lite je s cenou začínající pod 7 tisíci korunami poctivým zástupcem střední třídy s jedním výraznějším nedostatkem – absencí Google služeb.

Dnes se budeme věnovat tomu, jak tento telefon fotí a zda by kvůli tomu měl šanci uspět v rukou běžných uživatelů. Už nadpis vám ale napověděl, že co se týče kvality fotografií, je na tom tento model velmi dobře.

Specifikace fotoaparátů

Huawei P40 Lite má na zadní straně čtveřici fotoaparátů. Tím hlavním se stal 48Mpx senzor, který je v dnešní době používán již ve velké části telefonů. Tento senzor o velikosti 1/2,0 palce má pixely velké 0,8 µm a objektiv tohoto snímače má světelnost f/1.8. Díky spojování čtyř pixelů do jednoho jsou výsledkem 12Mpx snímky, které by měly nabízet širší dynamický rozsah a lepší výsledky v noci. Ostření zajišťuje fázový autofokus. Bohužel chybí optická stabilizace obrazu, ale to je v této cenové kategorii naprosto běžné.

Dalším senzorem je 8Mpx snímač s širokoúhlým objektivem. Ten nabízí světelnost f/2.4 a bohužel nemá ostření, které jsem si u telefonů Huawei velmi oblíbil. Zbylé dva senzory jsou spíše do počtu a ani s jedním velkou parádu neuděláte. Oba mají rozlišení 2 Mpx. S prvním pořídíte super-macro snímky a druhý slouží k lepšímu rozmazání pozadí. Ve své podstatě má tak P40 Lite dva použitelné fotoaparáty. Pozitivní však je, že modul fotoaparátů nevystupuje nad okolní povrch nijak výrazně.

Aplikace fotoaparátu je velmi podobná té, kterou najdete ve vlajkových modelech Huawei. Je moderní, velmi rychlá a spolehlivá. Úplně jsem si ale nezvykl na rozložení, které se ani nedá nijak přesunout, a některé režimy jsou tak dost ukryty. Jejich použití tak není zrovna nejrychlejší. I tak ale budete s aplikací vcelku spokojeni. Nabízí široké možnosti nastavení a režimů, takže je vhodná i pro ty, kteří si chtějí s fotkami vyhrát.

Hardwarové parametry Huawei P40 lite E Systém: Android 9.0 Rozměry: 159,8 x 76,1 x 8,1 mm , Hmotnost: 176 gramů Čipset: Hisilicon Kirin 710F, octa-core 4x 2,2 GHz Cortex-A73, 4x 1,7 GHz Cortex-A53 RAM: 4 GB , Interní paměť: 64 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,39", HD+, 720 × 1560 px Hlavní fotoaparát: 48 Mpx, f/1.8, 27 mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.4, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, hloubkový senzor , Přední kamera: 8 Mpx, Full HD video, HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 b/g/n , NFC: Konektor: microUSB Baterie: 4000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Dobré světelné podmínky

Začneme opět zlehka scénami, které by už telefonům neměly dělat žádné problémy. Všechny snímky (až na uvedené výjimky) byly pořízeny v rozlišení 12 Mpx. A to je dostatek na to, aby měly výsledky dostatek detailů. Od snímků za dobrého světla tedy čekejte vynikající úroveň detailů po celé ploše fotografií. Jediné, co bych mohl v této kategorii vytknout, je saturace zelených odstínů. Telefon je ladí do živých tónů, které nepůsobí zrovna přirozeně.

Kromě již zmíněné zelené jsou ale barvy naprosto přesné a hodnotím je velmi kladně. Opět se neztrácí detaily a na prostředním snímku je i dynamický rozsah povedený. V tmavých oblastech snímků se však občas objeví digitální šum a při velkém přiblížení odhalíte jednotlivé pixely. Nejsme ale v teritoriu vlajkových modelů, takže je to zcela běžné.

Ok, tak k problémové zelené barvě přidám ještě modrou. Ta je většinu času naprosto v pořádku, ale na prostředním snímku dole je její saturace dost výrazná. Osobně mi to nijak nepřekáží a dokázal bych s tím žít. Za o něco lepší konzistentnost v barevném podání bych se však nezlobil. Zbytek je ale opět fajn a nemám k tomu velké výhrady. Detaily jsou skvělé, vyvážení bílé je ok a dynamický rozsah také potěší.

Všechny snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde

Schopnosti přiblížení

Když se řekne Huawei, mnoho lidí si vzpomene na poměrně šílené možnosti přiblížení. Třeba takový Huawei P40 Pro umí přiblížit až na Měsíc a výsledky jsou na poměry smartphonů nadprůměrné. Střední třída a model P40 Lite je zcela logicky o tyto funkce ochuzena. Nikdo nic jiného asi ani nečekal. Tento telefon ve svých útrobách nemá žádný teleobjektiv a na výsledcích je to pak znát. Maximem je tak jen šestinásobné přiblížení. O něco lepších výsledků navíc dosáhnete výřezem ze snímků.

Nedávno jsem testoval Samsung Galaxy A41, který fotí velmi hezky, ale v přiblížení je v porovnání s Huawei pozadu. I tak jsem ale čekal od Huawei v oblasti přiblížení o něco více. U snímků níže je vidět, že detaily ani kontrast nejsou silnou stránkou digitálního přiblížení u P40 Lite. Jedná se sice o výřez z 48Mpx senzoru, takže by výsledky měly být na poměrně dobré úrovni. Jenže telefon zřejmě postrádá pokročilou umělou inteligenci, která by data zpracovala do přijatelné podoby.

Pokud nebyla kvalita nijak zvlášť dobrá přes den, v noci to opravdu lepší nebude. Maximální přiblížení asi ani nemá smysl komentovat. To dvojnásobné může být za určitých podmínek použitelné a pokud budete fotit s nočním režimem, dočkáte se ještě o něco lepších výsledků.

100% výřezy z fotografií

I při rozlišení 12 Mpx jsou výřezy ze snímků poměrně dost detailní. Zejména u makro fotky za to může velmi povedené ostření. Na třetím snímku je možné si všimnout mírného digitálního šumu. Focená scéna byla v mírném stínu a na výsledku je to znát. Bez takového přiblížení byste to ale ani nepoznali a ve střední třídě bych výrazně lepší výsledky nečekal.

V noci se při dostatku světla dočkáte velmi povedených snímků. O tom ale až v poslední kapitole. Přiblížit digitálně nemá moc význam a kvalitnějšího výstupu se dočkáte při výřezu. Detaily jsou na poměry střední třídy docela nadprůměrné a zejména druhá fotka se dost povedla.

Všechny snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde

Dynamický rozsah

Velmi silnou kategorií je u P40 Lite dynamický rozsah. Je jasné, že nedosahuje úrovně vlajkových lodí nebo vyšší střední třídy, ale z výsledků jsem byl mile překvapen. Barva oblohu na prostředním snímku je sice o něco světlejší, než byla v realitě, ale vzhledem k ceně telefonu se jedná o dobrou práci. Přímé protisvětlo na snímku vpravo dalo P40 Lite trochu zabrat a turistická značka je tmavší než v realitě. Naštěstí se na fotce nenacházejí žádné artefakty protisvětla a jedná se tak o úspěch.

Opět trochu zlobí zelená barva, která je živější, než byla v realitě. Kdyby byla o trochu mírnější, jednalo by se o velmi povedené výsledky, za které by si Huawei zasloužil pochvalu. Líbí se mi, že se neobjevují žádné stopy přímého protisvětla a snímky se s dynamickým rozsahem vypořádaly skvěle.

Makro fotografie

Huawei P40 Lite ve střední třídě zazáří i v makro fotografiích. Myslím tím ty z hlavního fotoaparátu, ale o tom až později. Osekaná verze vlajkových lodí od Huawei se podařilo zachytit blízké předměty s noblesou. Jediný problém, který chci zmínit, byl s ostřením žlutých a bílých květin. Hned první snímek vlevo jsem tak fotil asi natřikrát a ani tak jsem si nebyl jistý, zda se povedl. Jinak je ostření bleskově rychlé a spolehlivé. Výsledky jsou velmi detailní, mají příkladný kontrast i dynamický rozsah. Příjemným bonusem je pak přirozeně rozmazané pozadí.

U dalších tří snímků se situace nemění a jsou na svoji třídu mírně nadprůměrné. P40 Lite to však trochu přepískl se saturací fialové barvy. Tahle květina je sice fialová, ale ne tak výrazně. Zbytek je pak naprosto v pořádku. Jen zmíním, že umělá inteligence byla u všech snímků vypnuta. Kdyby nebyla, barvy by byly ještě více zvýrazněny.

Makro objektiv? A proč?

Když jsem ve specifikacích tohoto telefonu viděl 2Mpx makro-fotoaparát, věděl jsem, že to nebude žádná sláva. No a zázrak se nekoná. Barvy jsou sice překvapivě reálné, ale to je tak všechno. Od objektu musíte být zhruba 4 centimetry. Při focení hlavním foťákem pak nějakých 7 a kromě trochu jiné perspektivy nevidím v použití makro senzoru žádnou výhodu. Asi ani nemá cenu zmiňovat, že detaily jsou dost mizerné a celá plocha fotek měkká. Navíc je možnost super-macro režimu schována hluboko mezi režimy a ani Huawei tak asi nechce, abyste to nějak intenzivně používali.

Přiznám se, že tahle fotka vznikla vlastně omylem. Až později jsem si uvědomil, že jsem nechal aktivovaný režim dvojnásobného přiblížení. V tu chvíli jsem to ale neřešil a vyfotil fotku, která je o něco výše. Až doma jsem si uvědomil, že i výsledek z výřezu je lepší než dedikovaný makro fotoaparát. Takže ten 2Mpx nesmysl nemá cenu používat. Pokud chcete fotit opravdu zblízka, použijte přiblížení a dostanete lepší výsledky.

Fotíme s širokáčem

Kvalitní širokáč ve střední třídě je opravdu spíše výjimka nebo se jedná o zlevněný loňský model. A ten v Huawei P40 Lite není výjimkou. Rozlišení 8 Mpx velkou parádu neudělá a už po mírném přiblížení se dostaví digitální šum a nedostatek detailů. Pochválit ale můžu dynamický rozsah, který je téměř totožný s hlavním fotoaparátem, a také barvy, které zůstávají opět vcelku blízko realitě. Občas „ustřelí“ zelená barva směrem k větší saturaci, a to je kromě malého rozlišení asi jediný nedostatek.

Všechny snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde

Na velké části snímků se nachází digitální šum a úroveň detailů je také poměrně slabá. Jenže na první pohled to zřejmě ani nepoznáte a ke sdílení na sociálních sítích nebo pro momentky budou fotky stačit. Opět mne ale příjemně překvapila podobnost barev s výsledky hlavního fotoaparátu a i dynamický rozsah lze pochválit.

Kdo čekal, že by se v noci zázračně stal širokáč modelu P40 Lite etalonem třídy, mýlil by se. Pokud je dostatek světla (jako na spodní fotografii vpravo), výsledky jsou použitelné a neurazí. Když se však okolí zahalí do tmy, situace se prudce zhorší a kvalita fotek jde dolů. I tak se ale odvážím tvrdit, že oproti nedávno testovanému modelu Samsung Galaxy A41 je na tom P40 Lite o něco lépe. Minoritní rozdíl, ale je tam.

Huawei P40 Lite ve tmě

Naopak hlavní fotoaparát je i ve zhoršených světelných podmínkách příjemným překvapením. Na poměry třídy se zcela jistě jedná o nadprůměr, a to poměrně výrazný. Huawei umí odladit foťáky na noční focení a dokazuje to i u tohoto zástupce střední třídy. Jasně, na snímcích se objevuje digitální šum a občas zlobí dynamický rozsah, ale u telefonu za 7 tisíc bych ani nic jiného nečekal. Detaily jsou naopak na slušné úrovni a barvy jsou paradoxně lepší než u Huawei P40 Pro.

Pokud se na čip foťáku dostane opravdu málo světla (jako na snímku vlevo), kvalita jde samozřejmě dolů. Ve většině případů se však dočkáte povedených výsledků, které předčily mé očekávání. Téměř dokonalá je zejména fotka úplně vpravo, kde je dokonce perfektní i dynamický rozsah. Schválně se podívejte na levý horní roh, kde jsou hodiny radnice. Bez problémů jde rozpoznat, kolik ukazují hodin. Za mě palec nahoru.

Noční režim

Funkce ke zlepšení fotografií v noci jménem noční režim asi není třeba představovat. Téměř každý výrobce ho má ve své vlajkové lodi a Huawei se rozhodl jej přinést i do střední třídy. Samozřejmě zde není tak vyspělý jako ve vyšších modelech, ale sdílí s nimi způsob fungování. Vyhladí digitální šum a zvýrazní detaily i barvy.

Celkově je pak snímek o dost světlejší a má trochu teplejší tóny barev. Trochu zamrzí, že noční režim nelze použít u širokoúhlého foťáku. Tam by se mohl postarat o výrazný rozdíl oproti automatice. U dvojnásobného přiblížení sice existuje možnost použít noční režim, ale výsledky za moc nestojí a uděláte lépe s výřezem fotografie. Dynamický rozsah se zde také v kvalitě posunul mírně kupředu.

Ve velmi tmavém prostředí ani noční režim zázraky neudělá a nejlepších výsledků dosáhnete s dostatkem umělého osvětlení. Již dříve perfektní fotka byla dotažena k dokonalosti a za takový výsledek by se nemusel stydět telefon s dvojnásobnou cenovkou. Jedním dechem však zmíním, že měl P40 Lite příznivé podmínky a na úroveň vyšší střední třídy zbytkem snímků nedosahuje. Tady se ale předvedl.

Závěrečné hodnocení

Zástupce střední třídy se mi do rukou nedostává každý den, a proto bylo testování Huawei P40 Lite dost osvěžující zážitek. Měl jsem tendenci tuto osekanou verzi srovnávat se sourozenci řady P40. Foťák a jeho software z nich totiž ve velké míře vycházejí. Líbí se mi, že se zde nezapomnělo na noční režim a telefon fotí na svoji třídu nadprůměrně. Jenže narážím na dost zásadní problém.

Huawei P40 Lite je bez Googlu a jeho foťák je sice velmi dobrý, ale konkurenci nezadupe nekompromisně do země. Pokud by byly výsledky naprosto špičkové, mohli by se najít zájemci, kteří chtějí fotit a nutně nepotřebují Google služby – například starší lidé nebo někdo, kdo ještě chytrý telefon nikdy neměl. Kdyby tento telefon stál třeba 6 tisíc, byla by jeho koupě i přes absenci Google služeb o dost zajímavější. Nebo dostat naprosto zabijácký foťák za těch 7 tisíc. Jenže ani jedno se nestalo a P40 Lite je dobrý telefon střední třídy a dost dobrým foťákem. Bohužel to však nestačí.

Za 8 tisíc se prodává již zmíněný model Galaxy A41 od Samsungu, levněji seženete Xiaomi Redmi Note 9 Pro, loňský model Xiaomi Mi 9T a o slovo se přihlásí i Honor 20. Pro příznivce čistého androidu jsou k dispozici také modely od Nokie nebo Motoroly a z nabídky si tak jistě vybere každý. Huawei P40 Lite bude fotit o něco lépe než velká část modelů střední třídy, jenže ne o dost výrazný rozdíl, aby to vyvážilo jeho nedostatky.