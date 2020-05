Samsung Galaxy A41 recenze: dobře namíchaná střední třída

Jihokorejský výrobce Samsung je se svými smartphony střední třídy velmi úspěšný již dlouho. Modely řady Galaxy A, která označuje designové modely s výbavou i cenou střední třídy, se u nás prodávají jako housky na krámě. Ostatně vloni byl nejprodávanějším smartphonem od Samsungu model Galaxy A40. Velmi dobrý poměr ceny a výkonu se s kompaktními rozměry postaraly o prodejní úspěch. Navázat na něj bylo pro Samsung zcela jistě výzvou. A víte co? Zase se jim to povedlo.

Samsung Galaxy A41 se u nás začal prodávat teprve nedávno za cenu 7 990 Kč včetně DPH. Na výběr máte ze tří barevných variant: modrá, konzervativní černá a v neposlední řadě svěží bílá. Poslední jmenovanou variantu jsme do rukou dostal já a po pár dnech používání jsem si telefon velmi oblíbil. Galaxy A41 možná není v některých parametrech nejlepší a jistě byste našli telefony s lepším poměrem ceny a výkonu. Jenže tento smartphone je tak skvěle nakombinován a má minimum ústupků, že má právo stát se černým koněm střední třídy letošního roku.

Design: je jasné, kde se „áčková“ řada inspiruje

Malý telefon, výrazný modul fotoaparátu, mírně zaoblená záda s duhovým efektem. Přesně tak by se dala popsat malá A41 i silnější sourozenec Galaxy S20. Tu jsem nedávno testoval a dovolím si tvrdit, že pokud by Samsung vyráběl oba modely v naprosto stejných barvách, na první pohled by od sebe nešly rozpoznat. Dokonce je od sebe dělí jen pár milimetrů na výšku, jinak jsou rozměry telefonů téměř totožné. Zásadní rozdíl v designu je pak mírná textura na zádech modelu Galaxy A41, který jde vidět při naklonění proti světlu. Celá záda jsou rozdělena do několika trojúhelníkových částí.

Převážnou část zad tvoří lesklá bílá barva, kterou doplňují svislé pruhy s velmi jemným duhovým efektem. Telefon při dopadu světla vypadá pokaždé jinak a jedná se o příjemný designový detail. Záda jsou sice plastová a zřejmě tak dřív nebo později odhalí škrábance, ale skvěle maskují otisky prstů. Navíc se nerozbijí při prvním pádu. I rámečky kolem celého těla jsou plastové. Pocit z telefonu to však nijak výrazně nekazí a pokud přihlédneme k cenové kategorii, ve které se A41 nachází, je to naprosto v pořádku. Se svými 152 gramy působí příjemně těžkým dojmem a nemám z něj pocit, že by se měl prohnout nebo zlomit.

Nebudu lhát, 3,5mm jack na sluchátka jsem v telefonu už dlouho neviděl. Většinou se mi dostávají do rukou vlajkové modely nebo vyšší střední třída a tam už se s konektorem často nesetkáte. To, že ho má telefon za zhruba 8 tisíc je velmi příjemný bonus a mnozí uživatelé to jistě ocení. Po připojení drátových sluchátek se žádný zvukový zázrak sice nekoná, ale jsem moc rád, že na tomto Samsung u modelu Galaxy A41 nešetřil.

Balení obsahuje základní výbavu s jednou vadou na kráse

Ve velmi kompaktním prodejním balení se kromě samotného telefonu ukrývá pouze to nejnutnější, co budete při používání potřebovat. Základem je nabíječka o maximálním výkonu 15 W, se kterou se baterie nabije za něco málo přes dvě hodiny. Ve střední třídě s cenou kolem 8 tisíc jistě najdete modely, které nabízí výkonnější nabíječku. Jedná se o jeden z ústupků, které musel Samsung udělat pro udržení cenovky na přípustné úrovni. Druhým možným důvodem je odlišení od vlajkových modelů, které nabízí 25W nabíjení.

Kromě dokumentů a záručního listu si zde místo našly i pecková sluchátka s 3,5mm jackem. Podle mého názoru by se sluchátka k telefonu už neměla přidávat. Téměř každý má nějaké doma, mírným způsobem to zdraží konečnou cenu telefonu a taková sluchátka stejně většina lidí nepoužije nebo rovnou vyhodí. Kdyby se prodával model Galaxy A41 o pět set korun levněji a neměl v balení sluchátka, myslím, že by to nikomu moc nevadilo.

Nabíjecí a datový kabel je velmi pevný, tuhý a nemám z něj pocit, že by se měl za pár měsíců někde roztrhnout. Trochu mi ale vadí rozměry kabelu. Má jen zhruba 80 cm a těch 20 centimetrů navíc bych velmi ocenil. Pokud máte zásuvku hned u postele, buďte v klidu. Já ji mám o něco dál a když jsem chtěl večer projíždět sociální sítě a zároveň nabíjet, nemohl jsem. To je ale jediné, co mohu v oblasti příslušenství Samsungu Galaxy A41 vytknout.

Výbava není špatná, ale…

V útrobách telefonu tiká osmijádrový procesor MediaTek Helio P65. Ten je vyroben 12nm technologií a díky tomu by měl nabízet vysoký výkon a nízkou energetickou náročnost. Polovina z tohoto tvrzení platí. Výdrž je opravdu vynikající a s přehledem se dostanete na celodenní výdrž. Ani ke dvěma dnům není potřeba se nějak moc snažit. Ještě více mne překvapila stand-by výdrž, kdy si telefon přes noc vzal jen pár procent. MediaTek Helio P65 však na poli hrubé výpočetní síly trochu ztrácí.

Hry jako Asphalt 9 zvládal telefon bez větších záškubů a většinu herních titulů si tak zahrajete bez problémů. Navíc jsme ani po delším hraní nezaznamenal žádné výrazné zahřívání. Procesor si v benchmarku Antutu podle zahraničních zdrojů dosáhl na skóre kolem 190 tisíc bodů. V našem měření Geekbench 5 získal v single core testu 350 bodů, při zatížení všech jader pak 1231 bodů.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy A41 Systém: Android 10 Rozměry: 149,9 x 69,8 x 7,9 mm , Hmotnost: 152 gramů Čipset: Mediatek MT6768 Helio, octa-core 2x 2,0 GHz Cortex-A75, 6x 1,7 GHz Cortex-A55 RAM: 4 GB , Interní paměť: 64 GB , Pam. karta: Displej: Super AMOLED, 6,1", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 48 Mpx, f/2.0, 1/2", 0,8µm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.2, 12 mm, 1/4.0", 1.12µm, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 5 Mpx, f/2.4, hloubkový senzor , Přední kamera: 25 Mpx, f/2.2, Full HD video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 3500 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

S cenou kolem 8 tisíc Kč by si Galaxy A41 zasloužil o něco výkonnější procesor. Qualcomm Snapdragon 712, který by byl vhodným kandidátem, si v AnTuTu odnesl o zhruba 30 tisíc bodů více. Hrubý výkon není nejdůležitější parametr, ale bylo by fajn mít vzhledem k ceně schopnější procesor.

Grafiku zde obstarává čip Mali-G52 a výsledky jsou opět spíše průměrné. Ano, zvládnete většinu titulů, ale budete muset omezit úroveň detailů a zřejmě se sníží také snímkovací frekvence. Díky procesoru však získáte možnost standardu Bluetooth 5.0 a stabilita připojení byla výborná. Samozřejmostí je pak veškerá LTE a GPS konektivita. Ani zde jsem nezaznamenal žádné problémy. Procesoru bude podporou 4GB operační paměť RAM typu LPDDR4. Pro média a hry je pak připraveno 64GB vnitřní úložiště, které je možné rozšířit pomocí microSD karty, pro který je vedle dvou SIM karet připraven samostatný slot.

Na displej je radost pohledět

Samsung displeje prostě umí. Dokazuje to každý rok se svými vlajkovými modely a i ve své střední třídě nabízí nadprůměrné panely. Ten v Galaxy A41 nabízí technologii OLED, je velký 6,1 palce, nabízí poměr stran 20:9 a rozlišení 2400×1080 pixelů (431 ppi). Právě díky poměru stran a malými rámečky kolem displeje je dost snadné ovládat telefon jednou rukou. Hodí se tak mladším dětem, dívkám nebo naopak starším lidem, kteří ocení kompaktní rozměry.

Pod OLED displejem se ukrývá optická čtečka otisku prstů, která funguje spolehlivě a poměrně rychle. Například Xiaomi má však v této cenové kategorii ještě o něco rychlejší čtečky. Druhým způsobem biometrického zabezpečení je také 2D sken obličeje, který provádí selfie kamera v kapkovitém výřezu na horní straně displeje. Nevím kvůli čemu, ale tento způsob byl velmi pomalý a radši jsem se spolehl na již zmíněnou čtečku otisku prstů. Je možné, že to opraví aktualizace, ale v tento moment je potřeba s tím počítat. Samotná selfie kamerka je na tom však s kvalitou poměrně dobře. O tom ale až v kategorii o fotoaparátech.

Stejně jako všechny modely od Samsungu, i zde jsem jako první zamířil do nastavení a přepnul režim displeje z živého na přirozený. Saturace barev je pak mnohem příjemnější a na kvalitě panelu to nic nezmění. Naštěstí je tato funkce velmi dobře přístupná a nemusíte ji v menu lovit nijak dlouho. V nastavení displeje si můžete nastavit i třeba zvětšení písma a obrazovky. Takové funkce využijí zejména starší lidé, kterým se tak bude telefon lépe ovládat.

OneUI 2.0 a nejnovější Android 10

Ihned po rozbalení vás na Galaxy A41 přivítá operační systém Android 10, na kterém je nadstavba OneUI od Samsungu ve verzi 2.0. Vzhled i funkce jsou velmi podobné vlajkovým modelům od Samsungu a kdo někdy vlastnil telefon tohoto jihokorejského výrobce, bude se zde cítit jako doma. Přesto je zde několik rozdílů a tím hlavním je svižnost prostředí. Jednou za čas se telefon při animaci zadýchal a trvalo zlomek vteřiny, než se vše dalo do pořádku. Možná jsem až moc zvyklý na vlajkové modely, které běží plynule, ale A41 mi občas přišla trochu zpomalená.

Možným důvodem je optimalizace softwaru pro čipset MediaTek Helio P65. Většina výrobců používá procesory od Qualcommu, Samsung navíc část svých telefonů zásobuje procesory vlastní výroby. Vím také, že Galaxy A41 se teprve začala prodávat a Samsung zcela jistě přijde s aktualizacemi, které případné problémy vyřeší. Je ale důležité, abyste o tom jako čtenáři a potenciální kupci tohoto telefonu věděli. Vzhled samotného prostředí je pak velmi příjemný a podle mého názoru je zaměření na mladou generaci zcela zřejmé. Mnoho barev a animací jistě upoutají pozornost.

Některé funkce, které známe z vyšších modelů Samsungu, se dostaly i do střední třídy. Hlavním příkladem je postranní lišta s rychlým přístupem k aplikacím. Ta byla dlouhou dobu výsadou pro modely se zahnutým displejem. V malé A41 si budete výhod tohoto rychlého menu vychutnat i s rovným displejem. Osobně jsem této funkci moc nepřišel na chuť, většinou mám hlavní obrazovku upravenou tak, abych měl vše na dosah. Pro někoho, kdo si tuto lištu nastaví podle sebe a vyhraje si s ní, to však smysl jistě má. Je fajn, že Samsung přináší i do střední třídy funkce z vyšších modelů.

Vyzvánění uslyšíte, kvalitu po něm nechtějte

Střední třída asi nikdy nebude vynikat v kvalitě zvuku a Galaxy A41 není výjimkou. Na telefonu je jeden hlasitý reproduktor, který sídlí na spodní straně a při hraní her nebo sledování videí je poměrně snadné si ho zablokovat rukou. Je dost hlasitý a upozornění i vyzvánění zcela jistě nepřeslechnete. Při poslechu hudby je vše v pořádku do hranice zhruba 50 % hlasitosti. Po jejím překročení už začne zvuk degradovat a audiofily zrovna dvakrát nepotěší.

To však, doufám, nikdo v této cenové kategorii neočekává a reproduktor se dá označit za průměrný. Naštěstí je zde dostupný již zmíněný 3,5mm jack, který s kvalitními sluchátky dodá kvalitnější přednes. Osobně používám bezdrátová sluchátka a trochu mě tedy mrzí absence kodeku aptX od Qualcommu. Pro běžného posluchače to však nebude výraznou překážkou a v této ceně se to dá odpustit.

Fotoaparát a záznam videa

Na zádech Samsungu Galaxy A41 se nachází trojice fotoaparátů. Tím hlavním je 48Mpx senzor o velikosti 1/2,0 palce, který má pixely velké 0,8 µm. Pro ostření je zde nachystán fázový autofokus a objektiv nabízí světelnost f/2.0. Díky spojování pixelů do 12Mpx snímků bychom se mohli dočkat dobrých výsledků i v noci. To je z části pravda, ale mírně je sráží absence optické stabilizace obrazu. Tu bych však ve střední třídě ani neočekával. Druhým fotoaparátem je zde 8Mpx senzor s širokoúhlým objektivem s 123° úhlem záběru bez ostření a se světelností f/2.2.

Posledním členem zadní strany je senzor hloubky obrazu, který nabízí rozlišení 5 Mpx a neslouží k ničemu jinému než k portrétním snímkům. Na přední straně se v kapkovitém výřezu nachází 25Mpx selfie fotoaparát. Ten slouží i pro biometrické odemčení, ale jak jsem se zmínil již dříve, nepatří k nejrychlejším. Díky rozlišení jsou však selfies z tohoto telefonu dost povedené.

Aplikace fotoaparátu patří k těm lepším na trhu a vychází z vyšších modelů od Samsungu. Oproti nim však ale Galaxy A41 přišel o několik vychytávek, funkcí a fičur. Hlavní režimy jako portrét a panorama však nechybí a nic víc běžný uživatel k životu nepotřebuje. U videa je maximem Full HD rozlišení při 30 snímcích za vteřinu, a to jak pro zadní, tak i přední fotoaparát.

Ve své třídě fotoaparát nemá přemožitele

Z telefonu se dočkáte velmi příjemných výsledků a ve své kategorii se jedná o nadprůměr. Senzor s rozlišením 48 Mpx je dostatečně velký na to, aby předváděl přirozený bokeh efekt. Jediné, s čím jsem však měl občas problém, bylo ostření. To zajišťuje fázový autofokus a jeho práce nebyla vždy úplně stoprocentní. Jeho nepřítelem byly zejména rychle se pohybující objekty jako například rostliny ve větru. Jinak mne ale velmi mile překvapil dynamický rozsah a naprostý dostatek detailů.

Barevné podání je ve stylu Samsungu trochu saturované a viditelné je to zejména na zelených odstínů. Naopak příjemným překvapením je portrétní režim. Noční snímky jsou poměry dané cenové kategorie mírným nadprůměrem, ale neočekávejte žádné zázraky. Líbí se mi stálost barev a ve většině případů si smatphone dobře poradil i s protisvětlem.

Stydět se nemusí ani za širokáč

Samsung Galaxy A41 sice nabízí jen 8Mpx, ale výsledky jsou super a moc oceňuji, že se jedná o kvalitní snímač. Barvy mi přijdou dost živé a občas to s nimi automatika přežene, ale jinak fakt klobouk dolů. Dokonce i dynamický rozsah je na skvělé úrovni a někdy v této oblasti občas dokonce hlavní senzor překonává. V noci jde kvalita dolů, ale i tak jsou výsledky na poměrně slušné úrovni.

Přiblížení není ani přes vysoké rozlišení silnou stránkou malé A41. Dávám to za vinu především absenci vyspělé umělé inteligence, která by svými algoritmy pomohla s lepší kvalitou výsledků. Pro základní použití je to však naprosto dostačující.

Kvalita videa by mohla být lepší

Nahrávání videí není silnou stránkou Samsungu Galaxy A41. Kvůli limitaci procesoru je maximem rozlišení Full HD a 30 fps. Dost telefonů střední třídy už zvládnou 4K video nebo alespoň 60 snímků za vteřinu pro Full HD rozlišení. Stabilizace je kvůli absenci OIS poměrně slabá a osobně se mi více líbí výsledky z širokoúhlého fotoaparátu. Vzhledem připomíná videa z akčních kamer a i dynamický rozsah je super.

Přeostřování je velmi rychlé a spolehlivé. Dynamický rozsah je trochu slabší a nahrávání zvuku také není žádným zázrakem. Bohužel není možné při natáčení videí plynule přepínat mezi objektivy a tato funkce u Samsungu zatím zůstane exkluzivní pro dražší modely.

Skvěle namixovaná střední třída, kterou sráží cena

Samsung Galaxy A41 je skvělým telefonem. Za krátkou dobu jsem si ho oblíbil a budu na něj vzpomínat jako na poctivého zástupce střední třídy. Příjemně mne potěšil displej, který bude jedním z hlavních předností tohoto telefonu. Tou úplně hlavní však budou kompaktní rozměry, které z něj činí perfektní volbu pro ty, kteří si nezvykli na přerostlé telefony dnešní doby. I já, který už dlouhou dobu používám velké smartphony, jsem si ovládání jednou rukou užíval. Je otázkou, jestli je 6,1 palcový displej možné považovat za malý.

Pozitivně hodnotím také fotoaparát, který svými schopnostmi příjemně překvapil. Baterie je také jedním z důvodů ke koupi. Budete ji sice dlouho nabíjet, ale pak vydrží velkou zátěž. Jediným nedostatkem, kterého jsem si při používání telefonu všiml, byl procesor. Pohyb po systému je vcelku svižný a drobné zpomalení animací (snad) vyřeší nějaká softwarová aktualizace.

I tak je ale tento telefon skvělou kombinací parametrů, softwaru a výbavy. Škoda jen zbytečně sebevědomé ceny, 7 990 Kč není na takto vybavený telefon úplně málo a konkurence to umí levněji. Do karet mu ale hraje fakt, že ve střední třídě se jedná o jediný kompaktní smartphone.