Huawei Mate 50 Pro dostane displej jako iPhone. Podívejte se na fotky

Huawei chystá premiéru nových telefonů řady Mate, konkrétně modelů Mate 50 a Mate 50 Pro. Počítat můžeme s – v rámci možností – špičkovou výbavou, prémiovým zpracováním a také nejlepším možným displejem. A když už je řeč o zobrazovači, objevují se zprávy, že ten nabídne nečekané překvapení. Hovoří se totiž o návratu výřezu z dob Mate 30 Pro a hlavně pak Mate 20 Pro. Naznačuje to věhlasný Digital Chat Station, kterého cituje například server Huawei Central.

Jmenovaný lovec úniků zveřejnil údajné krycí sklo k Mate 50 Pro, které se až nečekaně shoduje s tím u Mate 20 Pro, smartphonu z roku 2018. Ten oplýval v té době velice používaným výřezem à la iPhone X. O chlup menší výkroj v horní části displeje pak nabídl nástupce Mate 30 Pro. Zatím poslední generace jménem Mate 40 Pro však od tohoto prvku upustila a vsadila spíše na pilulkovitý „průstřel“.

Pokud úniky nelžou, zbrusu nový Mate 50 Pro se k výřezu ve stylu jeho předchůdců vrátí. Nechceme si hrát na proroky, ale je možné, že by očekávaná novinka inspirovala i konkurenci, která už vnímá jako standard „průstřel“ a vymýšlí, jak co nejlépe implementovat kameru do displeje? Retro je trendy v módě i hudbě, tak proč ne technologiích…

