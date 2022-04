Hráči, pozor. Pirátská verze Heroes of Might and Magic obsahuje trojského koně

Ve více než pětině detekcí pro platformu macOS v Česku se v březnu opět objevil adware Pirrit. Tento reklamní malware je v českém prostředí dlouhodobým rizikem a jeho přítomnost v počítači může vést ke stahování dalšího reklamního malwaru i celkovému zpomalování výkonu.

„Adware neboli reklamní malware si uživatel stáhne do zařízení většinou sám jako součást jiného nástroje či služby. Přítomnost adware v zařízení se projevuje například vkládáním odkazů do webového obsahu nebo vyskakujícími reklamními okny. V některých případech může adware stahovat do zařízení další reklamní či jinak sponzorovaný obsah, zpravidla v podobě doplňku pro internetový prohlížeč nebo aplikace, která uživateli opět zobrazuje pouze reklamu,“ vysvětluje Jiří Kropáč, vedoucí virové laboratoře společnosti ESET v Brně.

V březnu bezpečnostní analytici zaznamenali ve statistikách návrat trojského koně Downloader.Adload. Ten se svým chováním snaží uživatele přimět ke stažení dalších programů v podobě známých a populárních aplikací i nástrojů. Výsledkem působení trojského koně Adload je stažení dalšího škodlivého kódu, který opět zobrazuje nevyžádanou reklamu. Může dokonce také sbírat citlivé informace o uživateli a jeho chování na internetu.

„Trojský kůň Adload se šíří poměrně agresivním způsobem, kdy zneužívá známých balíků software nebo her. Uživatelé na něj narazí především v neoficiálních obchodech nebo na různých fórech, kde jsou tyto služby nabízené zdarma nebo společně s nějakými dalšími bezplatnými programy. V březnových datech jsme objevili například balík, ve kterém útočníci šířili adware spolu s nelegitimní verzí hry Heroes of Might and Magic,“ říká Kropáč.

I když se v porovnání s jiným typem škodlivého kódu nejedná o tak závažnou hrozbu, bezpečnostní specialisté nadále uživatele varují, aby ani riziko v podobě adware nepodceňovali a stahovali software pouze z ověřených zdrojů.