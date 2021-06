Nebezpečný malware Crackonosh se šíří mezi hráči. Kořeny může mít v Česku

Hráči počítačových her jsou oblíbeným terčem hackerů už dlouhá léta. Míra pirátství na platformě PC je totiž poměrně vysoká, což útočníkům hraje do karet. Pro hackery poté není velký problém do cracknutých verzí her ukrýt hrozbu, kterou nic netušící hráč ve snaze ušetřit nainstaluje do svého počítače.

Crackonosh je škodlivý software určený k těžbě kryptoměn, který je v oběhu minimálně od června 2018. Tvůrci infikovali více než 222 000 systémů po celém světa a získali více než 2 miliony dolarů (cca 41,8 milionu korun) v kryptoměně Monero. Nejvíce Crackonosh postihl uživatele ve Spojených státech, Brazílii, Indii, na Filipínách a v Polsku. Česko je 10. nejvíce postiženou zemí – zasáhl zde přes 5 tisíc uživatelů a infekce byly zaznamenány i na Slovensku.

Malware nalezli analytici z Avast Threat Labs v cracknutých verzích her NBA 2K19, Grand Theft Auto V, Far Cry 5, The Sims 4 Seasons, Euro Truck Simulator 2, The Sims 4, Jurassic World Evolution, Fallout 4 GOTY, Call of Cthulhu, Pro Evolution Soccer 2018 a We Happy Few.

Kromě aktuální verze antiviru je nejlepší ochranou před podobnými hrozbami prevence. Namísto stahování her z pochybných torrentů raději vyčkejte na slevy na platformách Steam, GOG či Epic Games, kde můžete v pravidelných slevových akcích sehnat i nejnovější tituly za výrazně lepší ceny.