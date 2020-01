Honor V30 Pro má podle DxOMark druhý nejlepší foťák na trhu

S vlajkovými telefony Huawei/Honor je to ve světě mobilních fotoaparátů dost podivné. Kromě schopností přiblížení a nočních fotek totiž neexcelují v celkové kvalitě fotek a stejně se drží na top příčkách žebříčku DxOMark. Poslední test, který byl publikován jen před několika hodinami, zkoumá schopnosti modelu Honor V30 Pro. Ten se umístil na druhém místě a se svými 122 body by se mělo jednat o naprostou špičku v oblasti foťáků. Jenže zřejmě nejedná.

DxOMark lže? Ne, ale neříká celou pravdu

Od doby, co jsem se zabýval tematikou žebříčku DxOMark, jsem více opatrný, co tento slavný test fotoaparátů vydá. Redakce je oslněna téměř vším, ale v samotném článku je pouze 13 snímků (?). Dobře, zoom může být hodnocen známkou 100, Huawei je v této oblasti opravdu dobrý, ale nebylo by od věci ukázat víc důkazů.

Noční fotky jsou zde jen tři, portrétní režim chybí úplně a tak mohl bych pokračovat dál. Video označují za perfektní, ale našel jsem pouze dvě videa, která sice nevypadají zle, ale nejsou na úrovni iPhonu.

Hardwarové parametry Honor V30 Pro Systém: Android 10 Rozměry: 162,7 x 75,8 x 8,8 mm , Hmotnost: 206 gramů Čipset: HiSilicon Kirin 990, octa-core 2x 2,86 GHz Cortex-A76, 2x 2,09 GHz Cortex-A76, 4x 1,86 GHz Cortex-A55 RAM: 8 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,57", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: Druhý fotoaparát: Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 32 Mpx (f/2.0,) + širokoúhlá 8 Mpx (f/2.2); Full HD video, HDR Bluetooth: 5.1 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4100 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Navíc v článku je pouze video za dne a za perfektních podmínek, což pro top model nevnímám jako žádnou výzvu. Honor V30 Pro navíc překonal svého bratra v přestrojení, Huawei Mate 30 Pro, který má však lepší hardware a tedy i předpoklady k výhře. Tady to začíná být komplikované. Huawei totiž stále panuje žebříčku, protože verze Huawei Mate 30 Pro (5G) má oproti zmiňovanému Honoru ještě o bod více (123 vs. 122). První tři příčky tedy v tento moment patří dvojici Huawei a Honor.

Honor V30 Pro určitě nefotí špatně, ale DxOMark neposkytlo dostatek objektivních důvodů, aby bylo všem jasné, že si tento model zaslouží druhé místo. Není pochyb, že chystané modely řady P40 od Huawei opět zboří žebříček DxOMark a bude se jednat o papírově nejlepší fotoaparáty na trhu. Mám ale pocit, že čím dál tím více přicházíme k bodu, kdy se tomuto testu kvality fotek nebude moci věřit. Způsob zpracování recenze Honor V30 Pro je toho jasným důkazem. Karty na poli smartphonů však může zamíchat i Samsung nebo Xiaomi, kteří zřejmě vsadí na vysoké rozlišení senzorů.