Samsung Galaxy S20: máme podrobné specifikace fotoaparátů

Od představení smartphonů Samsung Galaxy S20 nás dělí necelý měsíc, ovšem pokud bude kadence úniků postupovat takovou rychlostí jako dosud, nezůstane korejskému gigantovi v rukávu žádné eso. Už například víme, s jakou sestavou fotoaparátů chystané novinky dorazí.

Hlavním fotografickým mágem bude jednoznačně Galaxy S20 Ultra, vzhledem k jeho velikosti a zřejmě i vysoké ceně se dá předpokládat větší zájem o základní modely S20 a S20+. U nich má být hlavní fotoaparát tvořen třemi členy (Galaxy S20+ navíc ještě dostane ToF senzor) v následující konfiguraci:

Na čelní straně pak ještě najdeme 10Mpx selfie kamerku, která bude využívat stejný senzor jako smartphony z řad Galaxy S10/Note 10 – Sony IMX 374.

Podle informátora Maxe Weinbacha může Samsung u modelů na některých trzích provést výměnu svých snímačů za čipy od Sony a naopak, kvalita fotografií by však měla být srovnatelná.

After some firmware exploration, the S20 and S20+ will be using both Samsung and Sony sensors. Like previously, it will be random which one your device gets. Both will have the same specs and should take the same quality picture.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 14, 2020