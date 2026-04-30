Honor 600 Lite: vybrali jsme TOP 5 důvodů, proč jeho koupě dává smysl

- Honor patří mezi respektované výrobce, kteří umějí vyrobit kvalitní telefon za příznivou cenu
- S modelem 600 Lite cílí na méně náročné uživatele, kteří ale neradi dělají kompromisy
- Trumfem je nejen cena okolo deseti tisíc korun, ale také zajímavé bonusy
Cenově dostupných smartphonů okolo deseti tisíc korun je na trhu dostatek a v současné době se už jedná o plnohodnotné chytré telefony, které vás nebudou nikterak omezovat. Zorientovat se v bohaté nabídce ale není vždy jednoduché a chybu, která vás bude stát tisíce, lze udělat poměrně snadno. V nabídce se nachází také Honor 600 Lite, který je vcelku zajímavým zařízením – přinášíme vám TOP 5 důvodů, proč byste si měli vybrat právě tento model.
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Design, který ostudu neudělá
Přiznejme si to – pro každého z nás je důležité, jak telefon vypadá a jak se drží v ruce. Přehršel funkcí je sice fajn, ale pokud se budete stydět vytáhnout smartphone na veřejnosti, nebudete mít z jeho používání nikdy dobrý pocit. U Honoru 600 Lite rozhodně nenabydete dojmu, že vás Číňané vzali na hůl, právě naopak. Použité materiály, kterým dominuje sklo na obou stranách, a hliníkový rám dávají celému telefonu patřičný punc kvality.
Ergonomie ovládání na tom také není vůbec špatně, byť se samozřejmě nejedná o telefon, který by šel pohodlně ovládat jednou rukou. Hmotnost 180 gramů má ale Honor 600 Lite dobře rozloženou, takže v ruce působí mnohem lehčí. Co také potěší, jsou tři dostupné barevné varianty, které zahrnují jak konzervativní černou a stříbrnou, tak i odvážnější zelenou, jež působí opravdu svěžím dojmem.
Kvalitní displej splňující moderní standardy
Displej je jednou ze stěžejních součástí každého smarthponu, neboť skrze něj konzumujeme obsah a má přímý vliv na náš uživatelský zážitek. V tomto ohledu má Honor 600 Lite co nabídnout a určitě se nestane, že byste nad touto nabídkou ohrnuli nos. Ostatně AMOLED panel o velikosti 6,6″ s rozlišením 1 200 × 2 600 pixelů, jemností 434 ppi, obnovovací frekvencí 120 Hz s 3840Hz PWM či typickým jasem 800 nitů (s maximem až extrémních 6 500 nitů u HDR obsahu pro jeden pixel) je zkrátka něco, co určitě nelze jen tak přehlédnout.
Použitý panel je bezesporu kvalitní a nebude vás omezovat prakticky při žádné činnosti, ať už jde o sledování videí, hraní her, či jen čtení článků na internetu. Díky dobrému maximálnímu jasu nebudete mít problémy ani při čtení na přímém slunečním světle. Výhodou je také čtečka otisků prstů, která je integrovaná do displeje a je velmi rychlá a spolehlivá.
108Mpx fotoaparát, který vás nenechá ve štychu
Fotoaparáty patří mezi ty nejčastěji zmiňované součásti chytrého telefonu, na které se uživatelé doptávají a které vzbuzují největší zájem. V případě Honoru 600 Lite nechybí dvojice fotoaparátů, konkrétně hlavní 108Mpx snímač o velikosti 1/1.67″ s clonou f/1.8 a PDAF, kterému sekunduje širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 5 Mpx a světelností f/2.2. Co musím ocenit, je především to, že se Honor nepustil do závodu o co nejvíce fotoaparátů, které svou kvalitou zaostávají, a naopak se soustředil jen na to nejdůležitější.
Hlavní fotoaparát produkuje poměrně kvalitní snímky na svou cenovou kategorii a rozhodně se nedá říci, že by mu něco zásadního scházelo. V případě potřeby můžete využít i širokoúhlý snímač, například pokud se vám všichni nevejdou do záběru, pro přiblížení pak můžete využít digitální zoom, který na kvalitě až tak moc neztratí díky tomu, že hlavní fotoaparát má k dispozici spoustu megapixelů. Součástí rámečku je také tlačítko AI kamery, které funguje podobně jako to od Applu. Lze si na něm nastavit libovolnou akci z předvolené nabídky, ale použít ho můžete také k přiblížení nebo oddálení fotek či videa posunutím prstu nahoru a dolů.
Výkonný procesor i ve střední třídě
Nedostatek výkonu byl v minulosti velký problém nejen cenově dostupných telefonů, ale také střední třídy, které se výkonu mnohdy nedostávalo. Honor 600 Lite naštěstí na „slabá střeva“ netrpí, a to díky použitému osmijádrovému čipsetu MediaTek Dimensity 7100 Elite (6nm technologie). Tomu pomáhá grafika Mali-G610 a také paměťová kombinace 8 GB RAM a 256 GB interní paměti pro všechna vaše data.
V benchmarku AnTuTu se jeho výkon pohybuje okolo 810 tisíc bodů, což sice na rekord rozhodně stačit nebude, v praxi ale na drtivou většinu úkolů postačí. Pokud se budete pouštět do těch nejnáročnějších her, nejspíše na nějaké limity narazit můžete, avšak při běžných činnostech se s nějakým zásekem či zdržením velmi pravděpodobně vůbec nesetkáte.
Nadstandardní baterie s rychlým nabíjením
K čemu je kvalitní displej a vysoký výkon, když telefon na jedno nabití nic moc nevydrží? To určitě není případ Honoru 600 Lite, který disponuje akumulátorem o kapacitě 6 520 mAh, což rozhodně není standard. Taková porce energie vám podle výrobce vystačí i na více než dva dny lehkého provozu, přičemž utrápit ho za jeden jediný den dá nejednomu uživateli jistě hodně práce. K tomu si navíc připočtěte rychlé 45W nabíjení, díky kterému nebudete bez energie dlouho.
Zajímavostí je i 6W reverzní nabíjení po kabelu, takže v případě nutnosti můžete udržet při životě i jiné zařízení, pakliže to situace vyžaduje. Honor baterii použité v modelu 600 Lite opravdu věří, neboť na její kapacitu poskytuje prodlouženou tříletou záruku, takže se nemusíte obávat toho, že by výdrž vašeho telefonu už po prvním roce výrazně klesla.
Cena a dostupnost
Honor 600 Lite je na českém trhu oficiálně k dispozici za doporučenou maloobchodní cenu 10 990 korun, nicméně v současné chvíli jej můžete až do konce května například na Mobil Pohotovosti zakoupit za 9 990 korun po zadání kódu „honor600“. Navíc můžete jako dárek za recenzi získat zdarma i cestovní espresso kávovar Honor Choice a nechybí ani prodloužená záruka Honor Care+, která se vztahuje na jednu bezplatnou opravu zadního krytu či obrazovky a jednu bezplatnou službu výměny baterie, pokud její stav v telefonu klesne pod 80 %.