Hodnocení opravitelnosti telefonů EPREL: Apple i Samsung zcela pohořely

- Opravitelnost telefonů je v poslední době poměrně častým tématem
- EU zavádí nový systém hodnocení EPREL, který tento aspekt hodnotí
- Telefony od Applu a Samsungu v opravitelnosti zcela pohořely
S tím, jak se společnost více kloní k ekologii (alespoň její část), rostou i nároky na opravitelnost elektroniky. I když jsme si zvykli, že jsou telefony čistě spotřební zboží, snadná opravitelnost může výrazně prodloužit jejich životnost, a tím pádem ušetřit nemálo přírodních zdrojů. Nový evropský systém hodnocení EPREL ukazuje, jak jsou na tom v tomto směru jednotlivé značky, a pro dva největší mobilní výrobce nedopadly výsledky vůbec dobře.
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EU hodnotí opravitelnost telefonů
Francie od roku 2021 požaduje po jednotlivých výrobcích, aby poskytovali podrobné informace týkající se opravitelnosti své elektroniky. Po uvedení na trh je pak zveřejněno skóre opravitelnosti, podobně jako jsou v USA automobily označovány štítky se spotřebou. Původní francouzská kritéria nyní nahrazuje hodnocení v rámci databáze EPREL.
Nový index opravitelnosti je vyjádřen písmeny od A po E, což pomůže uživatelům na první pohled rozpoznat, zda telefon vydrží delší dobu, nebo bude problém ho opravit. Hodnocení probíhá dle šesti samostatných parametrů, ze kterých poté vzejde výsledné skóre ukazující, jak je na tom konkrétní telefon s opravitelností.
Parametry hodnocení EPREL
- počet kroků potřebných k dosažení běžně opravovaných dílů
- používání standardních nebo proprietárních dílů a spojovacích prvků
- dostupnost náhradních dílů pro spotřebitele a nezávislé servisy
- délka softwarové podpory
- dostupnost dokumentace k opravám
Apple se Samsungem propadly
Jak to tak vypadá, přechod z původní metriky na systém EPREL nejvíc uškodil dvěma největším mobilním výrobcům na světě, tedy Applu a Samsungu. Kalifornský gigant produkující iPhony je dokonce se skóre opravitelnosti D- tou nejhorší značkou v seznamu, ačkoliv jeho sok z Jižní Koreje na tom není se známkou D o moc lépe.
Značkou s nejlepší opravitelností se dle hodnocení EPREL stala Motorola (B+), kterou následoval Google (C-). Tento nový systém hodnocení je o něco přísnější než původní francouzský index opravitelnosti a jak Apple, tak Samsung v něm propadly primárně kvůli nedostatečným informacím ohledně jejich softwarové podpory.
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Nový systém není dokonalý
Výsledné hodnocení je ovlivněno také tím, zda výrobci jsou, či nejsou členy obchodních skupin, které aktivně lobují proti legislativě Right to Repair. Ta nařizuje výrobcům, aby poskytovali spotřebitelům a nezávislým servisům přístup k nástrojům, dílům a také diagnostickým informacím pro snadnou opravu výrobků.
Zde Apple se Samsungem také hodně ztratily, ačkoliv nové hodnocení EPREL není bez chyb. Zvláštním opomenutím je například cena náhradních dílů, což je velmi důležitý aspekt každé opravy a má na celkovou opravitelnost neoddiskutovatelný vliv. Právě cena náhradních dílů totiž často rozhoduje, jestli se telefon vyplatí opravit, nebo je lepší pořídit nový.