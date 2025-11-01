Google TV čeká velký upgrade: integrace Gemini AI je za doslova rohem

- Gemini si postupně razí cestu do stále více zařízení, včetně hlasových asistentů, multimediálních center a televizí
- Google potvrdil, že Google Home či Google TV Streamer se umělé inteligence dočkají již tuto zimu
- Některé televize s Google TV již Gemini také mají, další by se měly postupem času dočkat také
Google se letos, stejně jako mnoho dalších společností, opřel do umělé inteligence. Kromě samotného vylepšování asistenta Gemini zapracoval i na jeho dostupnosti napříč různými zařízeními, aby jeho výhody mělo na dosah ruky více uživatelů v mnoha různých situacích. Během letošní zimy by se pak měl Gemini dostat i na Google TV Streamer. Podle všeho se tak stane mnohem dříve, než se původně očekávalo.
Gemini míří nejen do televizí
Sám Google vše potvrdil na komunitním fóru Nest, kde v sekci s dotazy uvádí, že Gemini pro Google TV Streamer a další zařízení přijde „tuto zimu“. Během dřívějších vyjádření nebyla společnost až tak konkrétní a uvádělo se, že se dočkáme „později v tomto roce“, takže za bližší specifikaci termínu uvedení můžeme být rádi.
Momentálně je Gemini oficiálně k dispozici pouze na televizích TCL QM9K, které jsou však k dispozici jen na americkém trhu. Oznámení dostupnosti pro multimediální centrum Google TV Streamer je tak doufejme prvním krokem k tomu, aby se Gemini brzy dostal i do dalších Google TV zařízení.
Gemini by měl na televizích nabídnout mnohem lepší služby než dosavadní Google Assistant. Uživatelé budou moci Gemini využít pro dotazování se takřka na cokoliv spojeného s televizním obsahem v přirozeném jazyce. Umělá inteligence tak pro vás bude moci stručně shrnout například dění posledních sérií oblíbeného seriálu před tím, než se pustíte do sledování série nové, což by se mohlo hodit například u nadcházející páté řady Stranger Things.
Případně vám může Gemini doporučit zcela nový seriál, třeba na základě toho, co se vám líbí a co jste již dříve zhlédli. Google samozřejmě slibuje více specializovaných funkcionalit, které Gemini na televizích nabídne, ale na podrobnosti si budeme muset ještě chvíli počkat.