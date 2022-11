Google se z minulosti nepoučil. Detaily o chystaných Pixelech opět pronikly na veřejnost

Telefony Pixel 7 a Pixel 7 Pro se ještě ani neohřály na trhu a už se čile debatuje o jejich nástupcích. S prvními spekulacemi přišel německý server WinFuture.de, který odhalil kódová označení dvou chytaných zařízení: Husky a Shiba. Tuto informaci přitom nebylo potřeba nikterak složitě získávat skrze leakery, ale byly ukryty přímo ve veřejně dostupném zdrojovém kódu.

Pixel 8 (Pro)? Google has two new devices in the works codenamed "Husky" and "Shiba". Both have a new SoC codenamed "Zuma", plenty of RAM and proper high res screens. https://t.co/D90qXLqqNx #Pixel8 #Pixel8Pro

— Roland Quandt (@rquandt) November 9, 2022