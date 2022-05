Google neuhlídal prototypy Pixelů 7. Objevily se na eBay

Kdyby existovala soutěž o největšího smolaře mezi technologickými společnostmi ve smyslu úniků, na předních příčkách by se zcela jistě umístil Google. Už delší dobu prakticky nedokáže udržet tajemství, přičemž celá řada informací o chystaných produktech a službách se často dostane na veřejnost i s několikaměsíčním předstihem. Ani v případě chystaných Pixelů 7 se společnosti z Mountain View nevyhnulo faux pas.

Před zahájením masové výroby produktu je naprosto běžné, že si výrobce nechá nejprve vyhotovit několik prototypů, aby si mohli jeho tvůrci připravovaný stroj osahat se vším všudy. Co už tak běžné není, je skutečnost, že se takový prototyp dostane mezi běžné smrtelníky. A právě to se Googlu nyní přihodilo – funkční prototypy Pixelu 7 a Pixelu 7 Pro se totiž objevily na aukčním serveru eBay, a to včetně celé řady fotografií.

Prodávající pro server The Verge uvedl, že je koupil od nejmenovaného velkoobchodu bez znalosti toho, o jaká zařízení se jedná, přičemž až později přišel na to, že jde o nedávno představený Pixel 7 a Pixel 7 Pro. Podle jeho tvrzení Pixel 7 Pro již stihl prodat, zatímco základní Pixel 7 ještě donedávna visel na aukčním serveru s cenovkou 450 dolarů (cca 12 500 korun). Aukce Pixelu 7 byla ukončena bez příhozu, přičemž není jisté, zda za stažením stojí samotný Google – ten se na dotaz The Verge k celé situaci nevyjádřil.