Stačila drobná lest a Google prozradil, co nechtěl. Známe první specifikace Pixelů 7

V dnešní době je prakticky nemožné něco utajit. Své by o tom mohla vyprávět nejedna technologická společnost v čele s Googlem. Tomu pravidelně unikají mnohdy detailní informace o chystaných zařízeních dlouho před premiérou, což dělá z následného oficiálního představení pouhou formalitu. Googlu se nepodařilo utajit všechny informace ani v případě chystaných telefonů Pixel 7 a Pixel 7 Pro.

Ačkoli internetový gigant z Mountain View ukázal podobu obou připravovaných Pixelů na své konferenci Google I/O začátkem měsíce, v případě specifikací jsme se toho mnoho nedozvěděli. Redaktoři z 9to5Google ovšem dokázali šikovným trikem zjistit několik zajímavých informací ohledně použitých displejů – stačilo jim k tomu v rámci Android Open Source Project vytvořit dva nové ovladače pro displeje, které určily pro zařízení C10 a P10, což jsou kódová označení Pixelu 7 a Pixelu 7 Pro.

Dozvěděli jsme se tak, že Pixel 7 bude disponovat displejem S6E3FC3 od Samsungu s rozlišením 1 080 × 2 400 pixelů a obnovovací frekvencí 90 Hz. Pixel 7 Pro naproti tomu dostane displej S6E3HC3 téhož výrobce s rozlišením 1 440 × 3 120 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Zajímavostí je, že oba panely jsou totožné jako ty v aktuálních modelech Pixel 6 a Pixel 6 Pro.

V případě Pixelu 7 Pro to ovšem nemusí být finální verdikt – Google údajně pracuje na podpoře displeje S6E3HC4, který sice zachová stejné rozlišení a obnovovací frekvenci, avšak měl by vylepšit kvalitu zobrazení, maximální jas a spotřebu energie, nebo různou kombinaci těchto parametrů. Do uvedení do prodeje ovšem zbývá ještě několik měsíců a všechno se ještě může změnit.