Google oživil Pixel 8 (Pro) stylovou barvou, navíc přidal nálož nových AI funkcí

První letošní aktualizace Pixelů přináší spoustu novinek

Některé z nich jsou poháněné umělou inteligencí

Kromě toho Google přichází na trh s novou barevnou variantou Pixelu 8 a 8 Pro

Google v tomto týdnu udělal radost fanouškům zařízení Pixel. Jednak oznámil spoustu nových funkcí, které připravuje do nadcházející aktualizace, a navíc odhalil novou barevnou variantu smartphonů Pixel 8 a 8 Pro.

Loňské Pixely se oblékly do mátově zelené

Nová barevná varianta převléká aktuální generaci pixelů do zelené barvy, kterou Google nazývá Minty Fresh. Barva má evokovat závan čerstvého vzduchu a chladný jarní vánek, Google na ní spolupracoval s mexickým streetartovým umělcem Ricardem Gonzalesem, který na sociálních sítích vystupuje pod aliasem @itsaliving.

Výbava a cena mátových Pixelů se nijak neliší od ostatních barevných variant, telefony jsou již nyní dostupné v internetových obchodech Google a Google Fi v USA. Kromě telefonů bude v této barvě k dostání i vybrané příslušenství, zejména kryty.

Pixel 8 Pro konečně umí změřit tělesnou teplotu

Kromě zelených Pixelů Google představil nové funkce, na které se mohou majitelé jeho telefonů těšit. Jednou z nich je zprovoznění teploměru na smartphonu Pixel 8 Pro – nově s ním lze naskenovat čelo a získat přesné informace o tělesné teplotě. Výsledky lze ukládat do aplikace Fitbit, která je zahrne do celkového obrazu o uživatelově zdraví a kondici.

Vyhledávání v kruhu

Google rovněž oznámil, že 31. ledna pustí na Pixel 8 a 8 Pro funkci Circle to Search, což je nová forma obrazového vyhledávání využívající umělou inteligenci. K jejímu použití stačí dlouze stisknout zamykací klávesu nebo navigační lištu, čímž dojde ke zmrazení obsahu na obrazovce. Uživatel poté může zakroužkovat to, co jej zajímá – jak se jmenuje konkrétní celebrita, kde se dá zakoupit oblečení, jaké má na sobě apod.

Funkci Circle to Search ukázal jako první Samsung při nedávném odhalení smartphonů řady Galaxy S24. Je pravděpodobné, že ji v letošním roce dostane více vlajkových smartphonů, otázka ovšem visí nad těmi staršími – v případě Samsungu by se měla dostat ještě na řadu Galaxy S23, avšak Google ve svém příspěvku zmiňuje pouze aktuální generaci Pixelů 8 a 8 Pro.

Magic Compose

Další AI novinkou mířící na Pixely (6 a novější) je funkce Magic Compose, která díky generativní umělé inteligenci dokáže přepsat zadaný text podle přání – aby byl stručnější, profesionálnější, dramatičtější nebo aby vypadal, jako by jej napsal sám Shakespeare. Tato funkce je poháněna jazykovým modelem Gemini Nano, který pracuje přímo na zařízení a nevyžaduje připojení k internetu.

Osobní Photomoji

Další novinkou je možnost reagovat na zprávy pomocí Photomoji – z libovolné fotografie lze díky umělé inteligenci „vytáhnout“ obličej, zvíře nebo jiný libovolný objekt, a ten pak zaslat jako reakci v rámci aplikace Zprávy.

Veškeré pořízené Photomoji se budou ukládat na speciální kartu, a budou tak připravené k opakovanému použití.

Rychlé sdílení

Google také do Pixelů pustí funkci Rychlé sdílení, která nahradí Sdílení v okolí. Novinka bude sloužit ke stejnému účelu, tedy k rychlému sdílení obrázků, souborů či textu z telefonů Pixel na jiná zařízení s Androidem, ChromeOS nebo Windows.

Rychlé přepínání sluchátek

Poslední novinkou, kterou Google představil, se týká sluchátek Pixel Buds Pro. Ta nově umí přecházet mezi libovolným počtem spárovaných zařízení bez ohledu na to, zda se jedná o hodinky Pixel Watch, smartphony Pixel (5a a novější) nebo Pixel tablet.