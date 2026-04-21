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Gigantický sklápěč na elektřinu šokuje svou efektivitou. Navíc je tichý a ekologický

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 21. 4. 15:00
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Bateriový sklápěč od Hitachi
  • Těžký průmysl dá možná brzy sbohem naftovým motorům
  • Hitachi testuje obří sklápěč na baterie vhodný pro využití v důlním průmyslu
  • V ostrém provozu by se první kusy mohly objevit už příští rok

Důraz na ekologii v dopravě není jen na běžných silnicích, ale stále více také v těžkém průmyslu, kde si vozidla bez pořádného dieselového motoru pravděpodobně jen tak nezvládneme představit. To nicméně neznamená, že je to nemožné. V rámci významného kroku směrem k udržitelnému těžebnímu průmyslu společnost Hitachi Construction Machinery úspěšně předvedla svůj plně bateriový sklápěč v měděném dole Kansanshi v Zambii. Akce, která se konala 15. dubna 2026, přilákala téměř 30 zákazníků z těžebního průmyslu z celého světa, kteří se přišli podívat na nejnovější inovaci společnosti v praxi.

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Elektrický sklápěč vhodný pro provoz v dolech

Prezentace zdůraznila jak ekologické, tak provozní přednosti tohoto bateriového sklápěče. Klíčovým rysem této ukázky byla schopnost vozíku současně pracovat a dobíjet se pomocí trolejového vedení, což zajišťuje nepřetržitý provoz bez snížení účinnosti. Návštěvníci si také prohlédli konstrukci vozíku, která zachovává stabilitu a ovladatelnost, aniž by došlo ke změně hmotnosti nákladu nebo těžiště. Jedním z nejvýznamnějších výsledků zkoušky byly nulové emise CO₂ během provozu vozíku, což umožnila energetická skladba Zambie, kde se přibližně 92 % elektřiny vyrábí z vodní energie.

„Jsme velmi potěšeni, že se nám ve spolupráci se společností First Quantum podařilo úspěšně dokončit zkoušku technologické proveditelnosti a že jsme výsledky představili mnoha zákazníkům,“ uvedl Hiroši Kanezawa, výkonný ředitel společnosti Hitachi Construction Machinery a viceprezident divize těžebního průmyslu. „Provozní data získaná v reálných podmínkách během této zkoušky technologické proveditelnosti dokazují, že nákladní vozidlo s plným akumulátorem je schopno nepřetržitého provozu v reálných důlních provozech, což nám umožňuje navrhnout optimální provozní plány a trasy trolejového vedení,“ dodal.



Candela P-12



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Kromě přínosů pro životní prostředí se u tohoto nákladního vozu projevilo také lepší zrychlení a nižší hlučnost, což přispělo ke zvýšení produktivity i ke zlepšení pracovních podmínek v dole. V průběhu testování vozidlo najelo více než 4 000 km a přepravilo přes 30 000 tun materiálu, čímž potvrdilo svou spolehlivost a výkon. Úspěšná demonstrace představuje zásadní krok směrem ke komercializaci plánované na fiskální rok 2027. Podle představitelů společnosti poskytují data z reálného provozu shromážděná během zkoušek silné potvrzení dlouhodobé životaschopnosti nákladního vozu v těžebních provozech.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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