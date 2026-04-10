Norsko udělalo rekordní objednávku na elektrické lodě, které se vznáší nad hladinou

- Švédská firma Candela brzy do Norska dodá celou flotilu elektrických lodí pro přepravu pasažérů
- Půjde o model P-12 s unikátní efektivitou a kapacitou 30 cestujících
- Do roku 2030 má být dodáno celkem 20 lodí tohoto typu dopravci Boreal AS
Norsko je už nějaký ten pátek zemí s velmi kladným vztahem k elektromobilitě. Postupné upouštění od klasických paliv ale probíhá také na moři, kde už fungují trajekty na vodík, elektrický pohon či LNG. Nyní norský přepravce Boreal AS objednal celkem 20 kusů tzv. křídlových člunů (hydrofoil) Candela P-12. Jedná se o rychlý člun pro přepravu osob, který se jakoby vznáší nad hladinou, čímž zvyšuje efektivitu svého pohonu. Oproti klasické konstrukci má tato loď až o 80 % nižší nároky na spotřebovanou energii. I tak se pohybuje rychlostí přes 18 uzlů, což je asi 33 km/h.
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Candela P-12 přichází s kombinací, kterou se dlouho nedařilo zajistit. Aby elektrická loď dávala smysl, musí mít dostatečný dojezd a také rychlost, čehož lze díky efektivitě konstrukce křídlového člunu dosáhnout. Při rychlosti 25 uzlů (zhruba 46 km/h) a obsazenosti celkem 25 pasažéry loď dopluje zhruba do vzdálenosti 74 km. Zároveň díky vysoké efektivitě není potřeba nějak extrémní energetická infrastruktura pro dobíjení, ale loď si vystačí s běžnou rychlonabíječkou, jakou používáme u elektromobilů.
Kapacita 30 osob a délka 12 metrů
První dva kusy z velké objednávky mají být doručeny v roce 2027 a zbylé lodě dorazí postupně v dalších etapách, nejpozději však do roku 2030. Pokud vás zajímají technické parametry, P-12 má na délku 11,99 metru a paprsek lodi, tedy nejširší míra plavidla, dosahuje 4,48 metru. Z hlediska kapacity převeze až 30 sedících pasažérů + jednoho člena posádky. Nabíjet lze až 300kW nabíječkou a použitelná kapacita baterie je 336 kWh. Kromě verze Shuttle, která převeze 30 osob, je k dispozici také varianta Business pro 20 lidí nebo lze interiér přizpůsobit plně dle představ zákazníka.