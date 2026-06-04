Geniální zlepšovák pro mistrovství světa: vyzkoušeli jsme fotbalový AI režim televizí Samsung

- Televize Samsung mají speciální vychytávku pro sledování (nejen) fotbalové mistrovství světa
- Díky sadě Vision AI nabízí pokročilý obrazový a zvukový režim pro sledování fotbalu
- Fungovat má na vybraných televizích z roku 2026 a 2025, překážkou není ČT ani Oneplay
Fotbalové mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě – tzv. mundial – startuje už příští čtvrtek. Většina z vás jej bude nejspíš sledovat doma, ale i to bude výzva, protože většina zápasů se kvůli časovému posunu hraje v dost nepříznivé časy od půlnoci do 4. hodiny ranní. Výrobci televizí na poptávku po fotbalovém svátku reagují a lákají na speciální obrazové a zvukové režimy, které zkvalitňují zážitek při sledování nejkrásnějšího sportu na světě. A nejhlasitější je v tomto ohledu trochu paradoxně Samsung.
Samsung má fígl na fotbal v televizi
Drtivá většina výrobců moderních televizorů nabízí něco jako sportovní (či snad dokonce fotbalový) režim. Ve většině případů jde o přednastavený profil, který zvýrazní pohyb a zrychlí snímkovou frekvenci, vyžene barvy a často i zvuk stadionu, aby byl zápas výraznější a čitelnější. Názvy se pochopitelně mohou lišit podle regionu a modelové řady. Nicméně vždy jde o ploché nastavení, které nereaguje na skutečné dění na obrazovce, vy jen ručně aplikujete mód – podobně jako když přepínáte na filmový režim s teplejšími odstíny a čistším zvukem.
To ale neplatí pro Samsung. Ten u svých nových televizí (k celkovému seznamu modelů se dostaneme) zpřístupnil něco, čemu říká AI fotbalový režim. Tato funkce je navázaná na balíček funkcí Vision AI uvnitř systému Tizen, který pohání televize od Samsungu. Jak funguje? Díky neurální jednotce a obrazovému procesoru v reálném čase analyzuje scénu a upravuje sytost barev, saturaci a podsvícení tak, aby fotbal působil co nejlépe, ale ne přehnaně.
Kromě obrazu si fotbalový režim postavený na umělé inteligenci pohrává i se zvukem. Ve výchozím stavu vyžene ovace fanoušků a vyčistí hlasový projev komentátora, takže celkový zážitek je imerzivnější. V nastavení si pak můžete libovolně upravovat hlasitost fanoušků, případně komentátora.
Funguje kdekoliv, v televizi i na Oneplay
Umělá inteligence vlastně zvukový výstup rozseká do několika vrstev, které oddělí a umožní vám je libovolně regulovat. V praxi tak můžete například úplně ztlumit doprovodný komentář, který některé fotbalové fanatiky ruší. Funguje to až překvapivě dobře, přestože i při úplně ztlumení je hlas komentátora patrný tak na 10 %, při sledování nijak zvlášť neruší.
Díky integraci umělé inteligence do svých televizí nabízí tuto vychytávku Samsung de facto jako první. Jak už zaznělo, cosi jako sportovní režim nabízí snad všichni velcí výrobci. Jaký je rozdíl? AI fotbalový režim u televizorů Samsung pracuje v reálném čase, analyzuje scénu a upravuje barvy i zvuk na základě dění na stadionu. Jiný barevný profil je třeba aplikovat, když se hraje večer pod reflektory, anebo ve dne pod odpoledním sluncem.
Zápasy Česka na MS ve fotbale 2026
- Česko vs. Jižní Korea – pátek 12. 6. ve 4:00
- Česko vs. Jihoafrická republika – čtvrtek 18. 6. v 18:00
- Česko vs. Mexiko – čtvrtek 25. 6. ve 3:00
Na které televize dorazí AI fotbalový režim?
Dobrou zprávou je i to, že zde neplatí žádná regionální omezení. Režim pracuje s obrazem, nezáleží tedy na tom, zdali fotbal sledujete v pozemním vysílání třeba na České televizi, přes aplikaci jako Oneplay, anebo záznam z externě připojeného zařízení. Na něco si ale přece jen musíte dát pozor – režim je v tuto chvíli dostupný pouze u nových modelů, konkrétně u sérií Micro RGB (R), Mini LED (M), Neo QLED (QN), OLED (S) a Crystal UHD (U). Úplně konkrétně jde o tyto nejnovější modely:
- R95H
- R85H
- S99H
- S90H
- S85H
- QN80H
- QN70H
- M90H
- M80H
- U9000H
U levnějších modelů z řady Mini LED a Crystal UHD – konkrétně M70H a U8000H – bude k dispozici také, ale bez příměsy umělé inteligence, půjde tedy o klasický plochý profil zaměřený na sledování fotbalu, který fixně upravuje zvuk a obraz, ale neumí ho regulovat v reálném čase jako AI fotbalový režim.
Podle našich informací by měl fotbalový režim zamířit i do starších modelů, minimálně do těch představených v roce 2025. Není však jasné do jakých, ani kdy k tomu dojde, a jestli aktualizace případně stihne dorazit před mundialem. Zástupci Samsungu odmítli komentovat.