GeForce Now zvýšuje rozlišení na 4K a přidává nálož Star Wars her

Nvidia opět vylepšuje svou streamovací službu GeForce Now. Majitelé členství GeForce Now RTX 3080 mohou nyní hrát streamované hry až v rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu v nativních aplikacích pro PC a Mac – umožní to využití Nvidia DLSS. Rozšiřuje se také zastoupení telefonů, na kterých lze využívat 120Hz obnovovací frekvenci naplno. Nově mezi tato zařízení patří Samsung Galaxy S22, S22 Ultra, Galaxy Z Fold 3 nebo Flip 3 a také OnePlus 9 Pro. Majitelé nejvyššího členství tak mohou spojit výhody 120 FPS s nízkou latenci.

Do knihovny GeForce Now přibývají další tituly od Electronic Arts. A i tentokrát jde o velmi zajímavé kousky. Den po svátku všech příznivců mezigalaktické ságy Star Wars dostávají jejich zástupci opožděný dárek v podobě podpory pro 3 hry z jejího univerza.

Kompletní seznam nových přírůstků do služby GeForce Now: