GeForce NOW slaví první rok ostrého provozu. Přidává podporu pro Apple M1 a další hry

Včera uplynul rok od doby, co platforma pro streamování her GeForce NOW (recenze) opustila status beta verze a zahájila ostrý provoz. Díky ní si mohou nejnovější hry, jako je například Cyberpunk 2077, dnes v plné kvalitě zahrát i majitelé starších a méně výkonných PC. Kolega Jirka Hrma dokonce občas tuhle RPG pecku přes GeForce Now hraje i na Samsungu Galaxy Z Fold 2.

Za první rok ostrého provozu hráči nastreamovali více než 175 milionů hodin. Nejočekávanější hra loňska, již zmíněný Cyberpunk 2077, se na tom podílel 3 miliony hodin, i když přišla až v samotném závěru uplynulého roku. A v NVIDIA Highlights hráči automaticky zaznamenali přes 130 milionů herních momentů.

Nově s podporou Chrome i čipu Apple M1

Tento týden rovněž odstartovala beta podpory prohlížeče Chrome ve Windows a na macOS. Díky tomu budou mít členové do služby okamžitý přístup na široké škále zařízení. Stačí jen navštívit webovou stránku play.geforcenow.com. Podpora zahrnuje i nové MacBooky s čipem Apple M1 (zatím stále skrze Rosettu, ale nyní s oficiální podporou).

Pro macOS samozřejmě existuje i nativní aplikace, která ve své nejnovější verzi také podporuje zmíněné nové MacBooky přes Rosetta 2. Instalaci překladače si Apple produkty vyžádají před instalací GeForce NOW klienta.

Únorové GFN čtvrtky

Únor přinese do GeForce NOW tři desítky titulů a hned 13 z nich už tento týden. Patří mezi ně: Apex Legends Season 8, Valheim, Werewolf: The Apocalypse – Earthblood a demo Outriders od Square Enix. Celý seznam her je následující a není vyloučeno, že se ještě rozroste: