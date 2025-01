Galaxy S26 Ultra zřejmě dostane vylepšení, kterým se nyní pyšní jen skládačky

Samsung údajně zvažuje nasazení technologie CoE u modelu Galaxy S26 Ultra

Díky tomu by vlajkový model mohl být tenčí, aniž by tím utrpěla kvalita displeje

Tuto technologii jihokorejský gigant již využívá u svých ohebných zařízení

Letošní generace vlajkových modelů od Samsungu s označením Galaxy S25 ještě nebyla ani představena, přesto se již spekuluje o tom, co nabídnou jejich nástupci v příštím roce. Nové informace naznačují, že Samsung rozhodně nehodlá usnout na vavřínech a již zkoumá možnosti, jak vylepšit displej modelu Galaxy S26 Ultra, aby mohl být tenčí, jasnější a výkonnější. To alespoň tvrdí renomovaný jihokorejský server The Elec.

Tenčí displej bez ztráty kvality

Podle něj Samsung plánuje použít technologii zapouzdření barevného filtru na tenkém filmu (CoE) u modelu Galaxy S26 Ultra, který bude uveden na trh v roce 2026. CoE je technologie, která nahrazuje polarizační destičky v OLED barevným filtrem a mění obecnou Pixel Define Layer (PDL) na černou. Polarizační vrstva v displeji OLED eliminuje odrazy a zlepšuje viditelnost, ale také zvyšuje jeho tloušťku. Horší je, že blokuje část vyzařovaného světla, čímž snižuje vnímaný jas, nebo nutí spotřebovat více energie k dosažení stejné úrovně jasu (což má následně vliv i na životnost výrobku). Výrobci displejů se proto snaží najít způsob, jak polarizátor odstranit a přitom zachovat jeho výhody.

Díky odstranění polarizační vrstvy je zobrazovací panel tenčí a zvýší se jeho propustnost, což může pomoci snížit spotřebu energie. Protože se místo této vrstvy používá barevný filtr, zlepšuje se také reprodukce barev. Černá vrstva PDL poté přebírá funkci bariéry, která brání odrazu světla uvnitř panelu. Celá tato technologická sada displejů se nazývá CoE, protože barevný filtr je postaven na tenkovrstvém zapouzdření (TFE), které chrání OLED před vlhkostí. Samsung již technologii CoE použil u svých skládacích zařízení od modelu Galaxy Z Fold 3, včetně modelu Galaxy Z Fold 6, který byl uveden na trh v loňském roce.

Díky technologii CoE u modelu Galaxy S26 Ultra by se Samsung mohl zaměřit na snížení tloušťky zařízení, aniž by zároveň došlo ke snížení kvality displeje. Tím by vlajková loď Galaxy S26 Ultra mohla konkurovat jiným spekulovaným zařízením, jako je iPhone 17 Air. Uvidíme, jestli Samsung nakonec tuto technologii využije a zda se ji dočkáme u příštích vlajkových modelů.