Galaxy S25 přinese novinky v nabíjení. Konečně se dočkáme nasazení Qi2

Samsung údajně nasadí do řady Galaxy S25 magnetické bezdrátové nabíjení Qi2

Dočkat by se jej měla celá řada včetně modelu Ultra

Kromě toho se můžeme těšit na možnost zvolit si vlastní maximální úroveň nabití

Už jen něco málo přes měsíc nás dělí od odhalení nových vlajkových smartphonů od Samsungu. Řada Galaxy S25 má být v mnohém podobná aktuální generaci, zároveň se však můžeme těšit na několik dílčích vylepšení, která přinutí majitele předchozích modelových řad k upgradu. Mohou to být například novinky z oblasti nabíjení.

Do vlajkových Samsungů konečně zavítá Qi2

Vlajkové smartphony od Samsungu podporují bezdrátové nabíjení už od roku 2015, poprvé jsme se s ním mohli setkat v modelu Galaxy S6. Dodnes jsme se v této oblasti nedočkali upgradu – i aktuální řada Galaxy S24 podporuje původní standard Qi, přestože už dva roky existuje modernější specifikace Qi2 s vyšším nabíjecím výkonem a (volitelnou) podporou magnetického centrování.

Standard Qi2 se zatím širokého přijetí nedočkal – v podstatě jej podporují pouze iPhony a HMD Skyline. Příští rok by se ale mohlo blýskat na lepší časy, podle obvykle přesného informátora Ice Universe se s ním máme setkat právě u chystané vlajkové řady Galaxy S25.

Dočkat se mají všechny tři chystané modely včetně verze Ultra, což je trochu s podivem – u současné generace údajně nasazení Qi2 bránil stylus S Pen, který kvůli magnetickému prstenci špatně vyhodnocoval impulzy na displeji. Buď se Samsungu podařilo magnetické pole odstínit, anebo se Ultra dočká Qi2 ve variantě bez magnetického prstence.

Ice Universe: The S25 series will feature Qi2. — Jukanlosreve (@Jukanlosreve) December 9, 2024

Díky Qi2 by se mohly nové Samsungy nabíjet bezdrátově rychleji (výkon může dosahovat až 15 wattů), magnetický prstenec by pak mohl otevřít nový trh s příslušenstvím. V této oblasti ale nečekáme žádné zázrak – obdobný standard MagSage od Applu měl potenciál vytvořit zcela nový ekosystém příslušenství, nakonec se k němu ale zachoval macešsky jak sám Apple, tak i třetí strany.

Ještě větší kontrola nad nabíjením

Kromě rychlejšího bezdrátového nabíjení chystá Samsung i některé softwarové změny, které nabíjení obecně zpříjemní. V současné verzi prostředí One UI 6 je na výběr několik různých druhů nabíjecích profilů, které dokáží omezit maximální úroveň nabití a tím prodlužovat životnost akumulátoru. V příští verzi One UI 7 se tento výběr ještě více rozšíří.

Pokud dnes chcete svůj akumulátor udržet v co nejlepší kondici, nabízí Samsung maximální úroveň nabití 80 procent. V One UI 7se dočkáme tří různých variant:

Základní – nabíjí akumulátor do 100 procent

Adaptivní – během spánku nabíjí akumulátor do 80 procent, a těsně před probuzením přepne na režim základní

Maximální – uživatel si bude moci vybrat, při jaké úrovní se nabíjení zastaví, na výběr bude 80, 85, 90 a 95 procent

Pokud tedy aktuálně nabíjíte do 80 procent a večer často zjišťujete, že by se vám přeci jen ještě pět nebo deset procent navíc hodilo, Samsung vám dá v One UI 7 větší svobodu v rozhodování.