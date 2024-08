S magnetem i bez magnetu. Standard Qi2 existuje ve dvou variantách

Standard Qi2 existuje ve dvou různých variantách – s magnetickým prstencem a bez něj

Bohužel na první pohled není možné poznat, kterou variantou konkrétní zařízení disponuje

„MagSafe pro Android“ zatím využívá pouze smartphone HMD Skyline a prsten Samsung Galaxy Ring

Před rokem a půl představila skupina Wireless Power Consortium druhou generaci standardu bezdrátového nabíjení Qi, která přinesla dvě zásadní vylepšení – vyšší dobíjecí výkon a magnetický prstenec, který zajišťuje přesné vycentrování nabíjeného zařízení na podložce.

Standard Qi2 se tak vyrovnal jablečnému nabíjecímu systému MagSafe, ze kterého de facto vychází – ostatně Apple je jedním ze členů Wireless Power konsorcia a jeho iPhony se staly vůbec první smartphony, které nový standard Qi2 podporují. Bohužel za poslední rok se seznam podporovaných zařízení příliš nerozšířil.

I když od odhalení standardu Qi2 uplynul rok a půl, na trhu se kromě iPhonů nachází pouze dvě zařízení, která jej podporují – nedávno odhalený smartphone HMD Skyline a chytrý prsten Samsung Galaxy Ring. Zatímco první jmenovaný splňuje všechny náležitosti standardu Qi2, prsten od Samsungu se sice umí bezdrátově nabíjet, neobsahuje však zmíněný magnetický prstenec. Jak je to možné?

Qi2 existuje i ve variantě bez magnetů

Standard Qi2 se skládá ze dvou profilů – Extended Power Profile (EPP) v2.0 a Magnetic Power Profile (MPP). První z nich navyšuje výkon původního standardu Qi, druhý pak díky přispění Applu přidává magnetický prstenec. Wireless Power Consortium v rok a půl staré tiskové zprávě uvedlo, že na trh mohou jít i zařízení bez MPP – v takovém případě však mají být označena starým logem Qi, zatímco zařízení s MPP mohou být označena logem Qi2.

Jak se ale ukazuje, s logy to bude o něco komplikovanější. Podle posledních pokynů by mělo být v obou případech použité logo Qi2 s tím, že u zařízení s magnety by mělo být umístěno do kruhu.

V HMD ale zřejmě postupují podle původního rozdělení, neboť na krabičce HMD Skyline se nachází logo Qi2 bez kruhu, přestože telefon magnety obsahuje. Jak tedy bezpečně poznat, kterou variantou Qi2 konkrétní zařízení disponuje? Těžko říct, z loga to zcela jednoznačně vyčíst nelze.

V tuto chvíli je ještě rozlišení vcelku jednoduché – všechny telefony s podporou Qi2 obsahují magnetickou variantu, prsten od Samsungu variantu bez magnetů. Pokud ale budou kompatibilní zařízení přibývat, bude zapotřebí pročítat podrobné specifikace a recenze, které přítomnost magnetů prozradí či vyvrátí.

Doufáme, že se podpora „MagSafe pro Android“ bude v příštích letech rozšiřovat – letos výrobci smartphonů existenci standardu Qi2 úspěšně ignorovali.