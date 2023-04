Galaxy S24 Ultra zřejmě přijde o teleobjektiv. Nahradí jej něco mnohem lepšího

Poslední tři generace vrcholných Samsungů Galaxy Ultra disponují čtyřmi fotoaparáty, z toho dva mají funkci teleobjektivu, každý pro jinou úroveň optického přiblížení. Příští rok ale Samsung zřejmě sáhne k redukci a jeden z fotoaparátů ze zad odstraní. O různé úrovně přiblížení ale údajně nepřijdeme.

Podle informátora Revegnus dostane Galaxy S24 Ultra pouze jeden teleobjektiv s posuvnými čočkami, který dokáže plynule měnit úroveň mezi hodnotami 3× a 10×. Oproti současnému řešení se dvěma objektivy tak o nic nepřijdeme, naopak dostaneme plynulý bezztrátový zoom pro více úrovní přiblížení. Nezbývá než doufat, že tento teleobjektiv nebude zatížen nějakými kompromisy, například v rychlosti ostření nebo celkové kvalitě obrazu.

S24 Series

– 4nm Exynos 2400(?)/ 4nm Snapdragon 8 Gen3

– 24/24+ GN3

– Ultra 3x direct telephoto deleted; 3-10x variable folded telephoto added

S25 Series

– 3nm Exynos 2500 / 3nm Snapdragon 8 Gen4

– GN3 retired

– New 200MP with lots of new technology

— Revegnus (@Tech_Reve) April 14, 2023