Galaxy S24 FE v kompletním úniku. Těšte se na veselé barvy a slušnou výbavu

Na internet unikly tiskové snímky chystaného smartphonu Galaxy S24 FE

Telefon nabídne parametry vlajkových lodí zabalené do pestrých barev

Očekává se mezigenerační zdražení

Úspěšná řada vlajkových smartphonů Galaxy S24 se letos na podzim rozroste o dalšího člena – Samsung opět připravuje fanouškovskou edici, která má nabídnout působivou výbavu s minimem kompromisů za rozumné peníze. Díky serveru Android Headlines si můžeme tento telefon prohlédnout s předstihem, a to ve všech barevných variantách.

Galaxy S24 FE bude lákat na pestré barvy

Designem Galaxy S24 FE rozhodně svůj rodokmen nezapře – rovné hliníkové boky nebo „semafor“ složený ze tří fotoaparátů Samsung používá napříč celým svým telefonním portfoliem, a ani u chystané novinky tomu nemá být jinak. Galaxy S24 FE nicméně zaujme veselými pastelovými barvami – telefon má být dostupný v černé, bílé, žluté, zelené a modré, přičemž poslední dvě mají být exkluzivní pouze na e-shopu Samsungu.

Galaxy S24 FE bude pořádný kus telefonu – do výbavy údajně dostane 6,7″ obrazovku, čímž se vyrovná jarnímu modelu Galaxy S24+. U minulých generací fanouškovských modelů přitom Samsung používal menší displeje. Zobrazovač má být typu AMOLED s Full HD+ rozlišením, maximální obnovovací frekvencí 120 Hz a maximálním špičkovým jasem 1 900 nitů. Součástí displeje má být čtečka otisků prstů a kruhový výřez pro 10Mpx selfie kamerku.

Na zádech se má nacházet následující trojice fotoaparátů:

50Mpx hlavní

12Mpx širokoúhlý

8Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením

Galaxy S24 FE má pohánět čipset Exynos 2400e. Zda písmenko „e“ na konci znamená posílenou nebo ořezanou verzi standardního Exynosu 2400, zatím netušíme, jsme si ale jistí, že oproti Exynosu 2200 z loňského Galaxy S23 FE se bude jednat o významný skok kupředu. Kapacitu akumulátoru zatím potvrzenou nemáme, spekuluje se o 4 565 mAh.

Na telefonu zpočátku poběží Android 14 s nadstavbou One UI 6.1.1, brzy po odhalení by pak měl přijít upgrade na Android 15 a prostředí One UI 7. Součástí systému bude pochopitelně balík funkcí Galaxy AI, včetně nové funkce Portrait Studio.

Loňský Galaxy S23 FE v USA startoval s cenou 599 dolarů (u nás 16 990 korun), u letošního modelu redakce Android Headlines odhaduje zdražení na 649 nebo 699 dolarů.

