Galaxy S23 Ultra bude mít podobné proporce jako současný model. Vylepšení se odehrají jinde

Samsung tradičně na jaře představuje nové vlajkové smartphony a ani příští rok tomu nemá být jinak. Řadu Galaxy S23 by měly opět tvořit tři smartphony, tím nejvýše postaveným má být Galaxy S23 Ultra. Informátor IceUniverse získal o chystaném top modelu několik nových poznatků.

Co se týče rozměrů, Galaxy S23 Ultra bude nejspíš totožně velký jako současný Galaxy S22 Ultra. Tloušťka má zůstat 8,9 mm, na výšku a šířku novinka naroste o pouhé desetiny milimetru. To však neznamená, že nedojde k žádným designovým změnám – upraven může být například modul fotoaparátu, rozmístění tlačítek nebo zaoblení boků, ale to vše se může odehrát při zachování stávajících rozměrů. Na přední stranu bude opět osazen 6,8″ displej s rozlišením 1 440 × 3 088 pixelů, na který se bude promítat Android 13 s novou generací prostředí One UI 5.1.

almost exactly the same

S22 Ultra 163.3×77.9×8.9 mm

S23 Ultra 163.4×78.1×8.9 mm — Ice universe (@UniverseIce) August 21, 2022

Největší hardwarové novinky se patrně odehrají v oblasti čipsetu a fotoaparátu. O výkon se postará nový Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, který bude představen v půlce listopadu. Oproti minulým letům má řešení od Qualcommu pohánět všechny varianty Galaxy S23 – vlastní čipsety Exynos tentokráte největší výrobce smartphonů u svých vlajek vůbec nepoužije.

Druhou velkou novinkou má být 200Mpx fotoaparát. Samsung za poslední rok stihl představit dva mobilní 200Mpx fotočipy, ovšem do Galaxy S23 Ultra údajně nenasadí žádný z nich. Pro svůj vrcholný model korejský gigant připravuje zbrusu nový čip ISOCELL HP2.

