Galaxy S23 pod taktovkou MediaTeku? Ve hře je i tato možnost

Pokud jde o rozdělení čipsetů u telefonů Samsung, je to poměrně jasné: vlajkové modely dostávají Snapdragony od Qualcommu nebo „firemní“ Exynosy, zatímco nižší a střední třída se musí spolehnout na řešení MediaTeku. To by se ovšem mohlo do budoucna změnit. Server BusinessKorea přišel s informací, že Korejci zvažují nasazení čipsetů od MediaTeku také do svých prémiových smartphonů.

Podle informace korejského zpravodajského webu má Samsung zvažovat použití MediaTeku u chystaného smartphonu Galaxy S22 FE a také u Galaxy S23 pro některé regiony. Celkem se má jednat až o polovinu jednotek Galaxy S22 FE a Galaxy S23, které budou dodávány primárně na asijské trhy. Prozatím není jasné, zda použití čipsetů od MediaTeku bude na úkor Exynosů, či zda se dočkáme třech různých variant těchto modelů. BusinessKorea se nicméně domnívá, že na některých trzích by mohlo dojít k nahrazení Exynosu za MediaTek.

Nebylo by to poprvé, kdy by se Samsung odhodlal k použití třech různých čipsetů u svých vlajkových modelů. Galaxy S2 z roku 2011 přišel na trh jak s čipy Samsung Exynos a výkonnými Qualcommy, tak s čipsetem od Texas Instruments. Samsung by pro vlajkové modely sáhl pravděpodobně po MediaTek Dimensity 9000, což rozhodně není špatná volba.