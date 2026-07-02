Gadget roku? Oppo odhalilo magnetický displej pro iPhone, váží 28 gramů a budete ho milovat

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- Oppo před nedávnem představilo asi nejstylovější gadget roku
- Malý magnetický displej Bubble je opravdu zajímavá vychytávka
- Nyní dorazila nová verze, která je plně kompatibilní s iPhony
Gadget Bubble od Oppa byl představen teprve před pár týdny a už dorazila jeho vylepšená varianta. Původně byl totiž tento externí displej kompatibilní jen s vybranými telefony Oppo, nicméně to se nyní mění a lze ho používat také s iPhony. Jedná se o velmi cool a zároveň možná i tak trochu zbytečnou věc, která každopádně umí zaujmout a určitě si najde své fanoušky.
Zajímavý gadget na záda telefonu
Bubble je v principu velmi jednoduché zařízení. Jedná se o kruhový AMOLED dotykový displej, který vypadá jako odznáček a jeho hlavní devízou jsou magnety. S jejich pomocí ho přichytíte na záda telefonu a může sloužit jako externí displej, tedy hledáček při fotografování selfie snímků přes hlavní fotoaparát a navíc umí také zobrazovat fotografie či videa.
S telefonem je tento doplněk propojený pomocí Bluetooth, takže ho lze používat, i když není uchycený přímo na zádech mobilu a takto funguje na vzdálenost až 10 metrů. Poslouží tedy jako bezdrátová spoušť fotoaparátu (na boku má fyzické tlačítko) a v případě potřeby ho můžete dát do pouzdra a připnout třeba na batoh nebo klíčenku jako ozdobu.
Kompaktní rozměry a muší váha
Při použití jako přívěsku na batoh nebo klíčích funguje vlastně jako takový malý fotorámeček, kde si můžete vybrat pozadí dle své nálady. Co se týče specifikací, tak Oppo Bubble má displej o velikosti 1,73 palce, je tenký jen 7 mm a hmotnost činí pouze 27,5 gramu. Rozlišení displeje je 466 × 466 pixelů a jeho maximální jas se může vyšplhat až na 600 nitů.
V jeho nitru najdeme baterii o kapacitě 550 mAh, nicméně výdrž na jedno nabití bohužel známá není. Samotné nabíjení probíhá přes USB-C konektor a bezdrátové nabíjení bylo bohužel vynecháno. Pravděpodobně kvůli tloušťce zařízení. Přitom možnost nabít tento doplněk přímo při používání přes reverzní bezdrátové nabíjení telefonu se vyloženě nabízela.
Cena a dostupnost
Nová verze gadgetu Oppo Bubble, která je oficiálně kompatibilní také s iPhony, je aktuálně k dispozici pouzen na domácím čínském trhu. Cena je stejná jako u původního modelu a vychází na 499 jüanů, tedy zhruba 1 890 Kč včetně DPH. Prodej odstartuje 6. července 2026, nicméně globální dostupnost prozatím potvrzena nebyla.