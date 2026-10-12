Fitbit Edge je tu: lehký náramek s displejem, GPS a celotýdenní výdrží

- Google představil fitness náramek Fitbit Edge
- Je tenký a lehký, přitom neuvěřitelně šikovný
- Disponuje vlastní GPS, měří EKG, teplotu a automaticky rozpozná přes 100 sportů
- Na jedno nabití vydrží až 7 dní
Když Google letos v létě uváděl novou řadu smartphonů Pixel 11, ukázal na některých tiskových snímcích dosud nepředstavený fitness náramek s displejem. Nakonec to trvalo dva měsíce, než se i tento produkt dočkal uvedení – jmenuje se Fitbit Edge a svým schopnostmi spadá přesně mezi základní náramek Fitbit Air a chytré hodinky Pixel Watch.
Fitbit Edge: lehký sportovní náramek
Zatímco Fitbit Air je pouze minimalistický náramek bez displeje, Fitbit Edge je chytřejší zařízení, které slouží nejen ke sběru dat, ale i jejich jednoduché interpretaci. Náramek je totiž vybaven 1,34″ dotykovou AMOLED obrazovkou, na které běží speciálně uzpůsobené prostředí pro intuitivní ovládání. Doprovodným ovládacím prvkem je rovněž postranní tlačítko, kterým lze například pozastavit monitoring sportovních aktivit.
Fitbit Edge je poměrně subtilní zařízení, modul s displejem a senzory váží pouze 17,7 gramu, zbytek hmotnosti pak připadá na vyměnitelný řemínek. Pouzdro je vyrobené ze 100% recyklovaného hliníku a pyšní se odolností IP68/5 ATM. Náramek bude nabízen ve čtyřech základních barvách – černé, modré, zelené a růžovo-zlaté. K dispozici bude i nepřeberné množství řemínků, ať pryžových, látkových nebo kovových.
Spousta zdravotních i sportovních funkcí
Fitbit Edge je především sportovní náramek. Automaticky dokáže rozpoznat stovku různých aktivit, a to i v případě, že uživatel zapomene na jejich „odpálení“. Rozpoznávání aktivit má na svědomí umělá inteligence nové generace, která dokáže kontextuálně analyzovat veškeré činnosti, aby uživatel nebyl ve výsledném denním reportu ochuzen ani o jediný krok.
Náramek disponuje vlastní GPS, která by měla být o 40 procent přesnější než u předchozí generace, k dispozici je i výškoměr, který podává přesné informace z běhů do kopce nebo tréninků na schodech. V aplikaci se rovněž nachází víc než 50 režimů různých cvičení poskytující bohaté statistiky.
Náramek je vybaven i senzory hlídající uživatelovo zdraví – dokáže kontinuálně měřit srdeční tep, teplotu kůže, EKG nebo kvalitu spánku. V rámci služby Health Guardian pak lze získat další data, například trendy krevního tlaku, inzulinovou rezistenci či abnormální vzorce srdečního tepu. Bohužel část analýz je schovaná za předplatným Google Health Premium, v rámci kterého uživatel získá přístup ke zdravotnímu kouči, který analyzuje zdravotní trendy a poskytuje personalizovaná doporučení.
Výdrž až jeden týden
Veškerá naměřená data jsou zaznamenávána do interní 64MB paměti, která udrží detailní informace z posledních 7 dní bez přístupu ke spárovanému telefonu. Stejnou dobu náramek vydrží bez nabíječky, přičemž na 1denní provoz mu pak stačí pouhých 5 minut nabíjení.
Cena a dostupnost
Fitbit Edge lze předobjednat již dnes, do prodeje se dostane 27. října. Cena pro USA je stanovena na 180 dolarů (asi 4 800 korun s DPH), dostupnost a cenu pro ČR bohužel neznáme.