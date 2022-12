Fanoušci Marvelu, zbystřete! Disney+ chystá dokument o Stanovi Lee

Legendární komiksový scenárista by se příští rok dožil 100 let

K této příležitosti natočilo Disney dokumentární snímek

Nad jeho obsahem prozatím visí otazník

Fanouškům komiksů, obzvláště těch od Marvelu, asi není potřeba dopodrobna představovat, kdo to byl Stan Lee. Ve stručnosti byl nositelem tohoto věhlasného jména americký komiksový scenárista, redaktor, herec, producent, vydavatel, televizní osobnost, prezident a předseda společnosti Marvel Comics. Mimo jiné také stvořil řadu ikonických superhrdinů, jako jsou Spider-Man, X-Men, Iron Man, Fantastická čtyřka nebo Avengers.

Kdyby nás Stan Lee v roce 2018 neopustil, příští rok by se dožil požehnaného věku 100 let. Při této příležitosti se The Walt Disney Company, vlastník Marvel Comics, rozhodla poctít legendu dokumentárním snímkem. Ten bude mít příští rok premiéru na streamovací platformě Disney+.

Jak podrobný dokument bude a čeho všeho se v něm dočkáme, prozatím zůstává zahaleno rouškou tajemství. Oznamující trailer se skládá jen z jeho ikonických minirolí v každém filmovém snímku z jeho komiksového světa, kterými se dostal do povědomí i širší veřejnosti. Jisté je jen to, že pro každého fanouška Marvelu půjde o povinnost.