Exynos nebo Snapdragon? Samsung v Evropě volí zvláštní strategii

Samsung v minulém týdnu poodhalil čipset Exynos 2400, který bude pohánět smartphony chystané řady Galaxy S24. Korejská firma nasadí do svých vlajkových lodí vlastní mobilní procesor po roční pauze, přičemž částečně opět sáhne ke stejné strategii jako v minulých letech – na některých trzích bude prodávat řadu Galaxy S24 s procesory Exynos, na jiných sáhne po čipsetu Snapdragon 8 Gen 3 od Qualcommu. Do hry ale vstoupí ještě jiné pravidlo.

Podle informátora Revegnus odvolávajícího se na spolehlivý korejský web The Elec máme očekávat následující strategii – smartphony Galaxy S24 a S24+ se budou prodávat ve dvou variantách se dvěma různými čipsety podle oblasti prodeje. Rozdělující klíč má být následující:

Toto rozdělení se nemá týkat vrcholného modelu Samsung Galaxy S24 Ultra, která má být údajně na všech trzích k dispozici pouze ve variantě se Snapdragonem.

According to the reputable news source, The Elec, Exynos is co-deployed alongside Snapdragon in the S24 and S24 Plus, while the S24 Ultra uses Snapdragon regardless of the region. MX's business unit will release products featuring Exynos in two of its main markets: South Korea…

