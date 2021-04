EU posuzuje stížnost proti Applu, týká se neférových praktik v App Store

Že si Apple úzkostlivě střeží svůj ekosystém, je dobře známo. Mnoho ochranných praktik se nicméně neslučuje s volnou soutěží a vytvářením konkurenceschopného prostředí, ale spíše s monopolními praktikami a zneužíváním dominantního postavení na trhu. Na stole Evropské komise pro hospodářskou soutěž přistála před dvěma lety stížnost na Apple a jeho obchod s aplikacemi App Store, neboť podle stěžovatelů zneužívá svého dominantního postavení.

Konkrétně si na Apple stěžovali například Spotify, Match (vlastník Tinderu) či Tile. Jádrem sporu je poplatek 15-30 % za každou uskutečněnou transakci skrze iPhone. Vzhledem k tomu, že jmenované společnosti žijí z předplatného, pochopitelně se jim nelíbí, že by až třetinu zisku měly odevzdávat jiné společnosti. Nehledě na to, že Apple aktivně brání využívání jiných platebních možností než těch, které sám nabízí v App Store. Právě toto se stalo jádrem exponovaného sporu s Epic Games, které nechtělo odevzdávat část z plateb ve své hře Fortnite.

Podle zdrojů The Financial Times se Evropská komise pro hospodářskou soutěž blíží k finálnímu verdiktu, který má padnout ještě tento týden. Dá se očekávat, že evropské orgány rozhodnou ve prospěch stěžovatelů, což by pro Apple znamenalo nejen zpřístupnění alternativních platebních metod na území Evropské unie, ale velmi pravděpodobně také tučnou pokutu. Jestli totiž Evropská unie něco nemá ráda, tak to jsou monopolní praktiky. Své by o tom mohl vyprávět jak Microsoft, tak Google.