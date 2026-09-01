EU dala ChatGPT nálepku vyhledávače. Přísnější regulační bič teď čeká i na Reddit a Roblox

- Evropská komise zařadila ChatGPT mezi velmi velké online vyhledávače a Reddit s Robloxem mezi velmi velké online platformy
- Všechny tři služby samy nahlásily přes 45 milionů aktivních uživatelů měsíčně v EU, čímž překročily hranici pro nejpřísnější dohled
- Na splnění nových povinností mají čas do konce ledna 2027, jinak jim hrozí pokuta až 6 % celosvětového ročního obratu
Evropská komise v pondělí oznámila, že ChatGPT spadá mezi takzvané velmi velké online vyhledávače (VLOSE) a Reddit s Robloxem mezi velmi velké online platformy (VLOP) podle unijního nařízení o digitálních službách (DSA). Všechny tři služby totiž samy nahlásily, že v Evropské unii dosahují v průměru přes 45 milionů aktivních uživatelů měsíčně, což je hranice, po jejímž překročení unijní právo vyžaduje nejpřísnější úroveň dohledu.
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Chatbot, nebo vyhledávač?
Zařazení ChatGPT do kategorie vyhledávačů může na první pohled překvapit, ale logiku to má. Komise u ChatGPT posuzovala především funkci ChatGPT Search, tedy schopnost doplňovat odpovědi o aktuální informace z internetu. A právě tahle část produktu v Unii dávno prolomila stanovenou hranici – podle vlastního hlášení OpenAI dosáhla za šest měsíců končících 31. března 2026 v průměru 159,1 milionu aktivních uživatelů měsíčně, tedy víc než trojnásobek limitu.
Reddit s Robloxem naproti tomu skončily mezi platformami, protože obě služby umožňují uživatelům veřejně šířit obsah od třetích stran, což je definiční znak online platformy podle DSA. „Nová označení znamenají, že ChatGPT, Reddit a Roblox budou v Evropské unii podléhat vyššímu standardu dohledu a odpovědnosti, úměrně jejich velkému dopadu na naše občany a společnost,“ uvedla v prohlášení Henna Virkkunen, výkonná místopředsedkyně Komise pro technologickou suverenitu, bezpečnost a demokracii.
Čtyři měsíce na nápravu
Všechny tři služby teď mají čtyři měsíce na splnění dodatečných povinností pro velmi velké platformy a vyhledávače s tím, že lhůta běží do konce ledna 2027. Musí zhodnotit a omezit systémová rizika spojená se svými algoritmy, kdy jde hlavně o šíření nezákonného obsahu, dopad na duševní a fyzické zdraví uživatelů, ochranu nezletilých, dodržování základních práv a vliv na volby a veřejnou bezpečnost.
Kdo požadavky nesplní, riskuje pokutu až 6 % celosvětového ročního obratu. Nový status zároveň znamená, že uživatelé budou moct vypnout personalizované doporučování obsahu, nezávislí auditoři prověří fungování algoritmů a k části dat získají přístup i schválení výzkumníci.
Osmadvacátá služba v pořadí
Pondělní rozhodnutí je už osmadvacáté v pořadí, od roku 2023 tak Komise pod nejpřísnější dohled zařadila třeba Facebook, Instagram, TikTok nebo Google Vyhledávání. Pro OpenAI navíc DSA znamená druhou bruselskou regulaci vedle už platného aktu o umělé inteligenci, který ChatGPT upravuje z jiného úhlu.
Samotné zařazení mezi VLOSE a VLOP přitom neznamená, že by Komise u některé ze služeb už teď zjistila porušení pravidel. V praxi jde spíš o vstupenku do přísnějšího režimu, jehož naplnění bude Brusel kontrolovat v následujících měsících.