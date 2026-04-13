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Elon Musk slaví úspěch! Autonomní řízení Tesly dostalo zelenou v první zemi EU

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 13. 4. 20:00
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Tesla Model Y "Juniper" (2025)
  • Nizozemský úřad schválil autonomní řízení Tesly pro provoz na silnicích
  • Před schválením musela americká automobilka provést rozsáhlé testování
  • Povolení autonomního řízení v Česku toto rozhodnutí sice usnadní, ale jen tak se ho nedočkáme

Na vozidla značky Tesla můžeme mít rozdílné názory, ať už jde o kvalitu zpracování, jízdní vlastnosti, či osobu majitele, miliardáře Elona Muska. Co americké automobilce ale nelze upřít, jsou inovace, které donutily celé odvětví přemýšlet o autech trochu z jiné perspektivy. Nizozemský Rijksdienst voor het Wegverkeer (státní úřad pro silniční dopravu, RDW) schválil 10. dubna 2026 verzi 2026.3.6 softwaru Full Self-Driving (Supervised) od Tesly pro provoz na silnicích. Co to znamená?

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Autonomní řízení od Tesly má v Nizozemsku zelenou

Díky tomuto schválení mohou řidiči kompatibilních vozidel značky Tesla v Nizozemsku za vhodných jízdních podmínek sundat ruce z volantu, přičemž však po celou dobu nesou právní odpovědnost za vozidlo a jsou povinni neustále sledovat dění na silnici. Systém tento požadavek vynucuje: kamery sledující pohyb očí monitorují pozornost řidiče a v případě, že řidič odvrátí pohled nebo přestane dávat pozor, spustí se řada vizuálních, zvukových a haptických výstrah. „Vozidlo vybavené systémem FSD Supervised není samořídící. Jedná se o asistenční systém pro řidiče, přičemž řidič zůstává zodpovědný a musí mít vždy kontrolu nad vozidlem,“ uvádí RDW.

Schválení bylo výsledkem procesu, který úřad RDW popisuje jako jeden z nejrozsáhlejších, jaký kdy u systému asistence řidiče provedl. Během 18 měsíců Tesla poskytla 1,6 milionu kilometrů testovacích dat z evropských silnic, absolvovala 4 500 testů na uzavřených okruzích a provedla 13 tisíc hodnocení za přítomnosti pozorovatele, čímž splnila více než 400 jednotlivých požadavků na soulad s předpisy. Schválení RDW má prozatímní platnost nejméně 36 měsíců.



Tesla Robotaxi



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Znamená to, že se dočkáme tohoto stupně autonomie také na českých silnicích? Vyloučeno to zcela není. „Systém FSD Supervised byl v Nizozemsku schválen a brzy se tam začne zavádět. Žádné jiné vozidlo tuto funkci neumí. Těšíme se, že systém FSD Supervised brzy přineseme i do dalších evropských zemí,“ uvedl ve svém příspěvku na síti X Elon Musk. Schválení v Nizozemsku neznamená automatické rozšíření systému FSD Supervised do ostatních členských států EU, vytváří však ověřenou historii dodržování předpisů v rámci společného nařízení EU, z níž mohou ostatní vnitrostátní orgány odpovědné za vozidla přímo čerpat.

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Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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