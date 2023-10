eDoklady: občanka v mobilu dorazí brzy, plastovou kartičku ale rozhodně nevyhazujte

Ministerstvo pro místní rozvoj konečně dotáhlo projekt elektronické peněženky

eDoklady se spouští v omezeném provozu již v lednu 2024

Plastovou kartičku však nenahradí dříve než v roce 2025

Vládní projekt elektronické peněženky v mobilním telefonu, ve které budete moci nosit základní doklady, jako je občanský průkaz nebo řidičák, se pomalu ale jistě blíží do svého finále. V lednu 2024 dojde ke spuštění již hotové aplikace eDoklady, která běží na proprietárním českém řešení. Zároveň jde o přípravu na celoevropský systém EUDI, do kterého by se aplikace eDoklady měla transformovat v roce 2025.

Aplikace eDoklady v roce 2024

Včera na tiskové konferenci ministerstva pro místní rozvoj ministr Ivan Bartoš oznámil finální podobu a základní fungování aplikace eDoklady. Půjde o hlavní nástroj požehnaný vládou, který budou moci občané využívat jako elektronickou alternativu ke klasickým dokladům v podobě plastových kartiček.

„Dnes jsme na tiskovce představili eDoklady, jeden z hlavních projektů, na kterých s DIA [Digitální informační agentura] aktivně pracujeme. Spustíme je počátkem roku 2024 a protože se to nezadržitelně blíží, pojďme si říct, co tahle alternativa k plastové občance vlastně nabídne. eDoklady budou fungovat jako běžná mobilní appka: stáhnete, zaregistrujete se, používáte,“ uvedl Bartoš na svém profilu na síti X.

Dnes jsme na tiskovce představili eDoklady, jeden z hlavních projektů, na kterých s DIA aktivně pracujeme. Spustíme je počátkem roku 2024 a protože se to nezadržitelně blíží, pojďme si říct, co tahle alternativa k plastové občance vlastně nabídne. eDoklady budou fungovat jako… pic.twitter.com/tsNToWAPfN — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) October 10, 2023

Pokud jde o konkrétní podobu aplikace, v tuto chvíli bude umět pojmout pouze občanský průkaz, žádné jiné doklady. K fungování bude uživatel potřebovat chytrý telefon a také profil na Identitě občana. Ministerstvo tvrdí, že aplikace je zabezpečena šifrováním a všechna data o občance zůstanou na zařízení. Samotná aplikace pak bude zabezpečena PIN kódem a případně i biometrií (otiskem prstu či skenem obličeje).

Kde (ne)můžete virtuální občanku použít?

Poměrně sympatickou funkcí je možnost prokázat se pouze několika údaji, které jsou v tu danou chvíli potřeba. „Například při prokazování věku v restauraci nikdo nemusí znát vaše bydliště či datum narození, stačí prostě potvrzení plnoletosti,“ vysvětluje Bartoš v příspěvku.

Z hlediska prokazování však naráží trochu kosa na kámen. Oficiální aplikací se budete v první vlně (od 1. ledna 2024) smět prokázat jen na pár místech. Seznam uvádí všechna ministerstva a ústřední správní úřady:

Český statistický úřad

Český úřad zeměměřický a katastrální

Český báňský úřad

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Správa státních hmotných rezerv

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Národní bezpečnostní úřad

Energetický regulační úřad

Úřad vlády České republiky

Český telekomunikační úřad

Úřad pro ochranu osobních údajů

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Národní sportovní agentura

Digitální a informační agentura

Teprve až od července 2024 přibude policie, finanční úřad, úřad práce nebo třeba Česká správa sociálního zabezpečení. Zmíněné ověření věku v restauraci nebo v trafice tak podle oficiálního webu edoklady.gov.cz přibude do aplikace až v lednu 2025. Do té doby tak budete stejně muset nosit starou plastovou kartičku. Ta samozřejmě zůstane v provozu i po stažení eDokladů – aplikace pro občany totiž není povinná!

V zahraničí je vám k ničemu

A eDoklady mají ještě jednu celkem vážnou limitaci – aplikace, jakkoliv ponese citlivá data vašeho občanského průkazu, nebude fungovat v zahraničí. Na letišti, popřípadě při řešení problému na dovolené se s touto aplikací nebude možné legitimovat. Podle ministerstva pro místní rozvoj minimálně do ledna 2025, kdy budou virtuální občanku akceptovat zastupitelské úřady v zahraničí.

Tím bohužel snůška informací k nové aplikaci eDoklady končí. Ministerstvo nechalo mnoho otázek nezodpovězených, není jasné kdy konkrétně bude aplikace fungovat přesně jako plastová kartička v peněžence. Občany také zajímá, jaké další doklady je v plánu do aplikace přenést.

eDoklady vyvíjí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, společně s Digitální informační agenturou (DIA) a Národní agenturou pro komunikační a informační technologie (NAKIT). Projekt eDokladovky od Státní tiskárny cenin (STC) tak zřejmě nebude naplněn, přestože informace o něm se objevily již v roce 2021.

Zcela zásadní bude následná implementace české aplikace do eurounijního systému digitální identity (EUDI). To je součástí nařízení eIDAS 2.0, podle kterého budou muset členské státy umožnit občanům využívat aplikaci pro uložení digitálních osobních dokladů, tzv. evropskou peněženku digitální identity.

Ta má fungovat v rámci celé Evropské unie jednotně, pro občany tím pádem pohodlně a jednoduše. Podle informací od ministra Bartoše se české eDoklady na implementaci do celoevropského systému připravují, s nasazením však konkrétní nebyl. K uvedení evropské peněženky prý dojde „během několika let“.